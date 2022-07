Descobreixen noves vies per al tractament de malalties inflamatòries intestinals com el Crohn

Un metabòlit de la microbiota intestinal podria ser el responsable del canvi de color del teixit adipós

Actualitzada 11/07/2022 a les 13:36

El paper clau de la microbiota intestinal

Un estudi de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), la URV, l'Hospital Universitari Joan XXIII, l'Hospital Vall d'Hebron i CIBERDEM ha descobert una nova característica relacionada amb el teixit adipós (també conegut com a grassa corporal) de les persones que pateixen de Crohn que podria obrir noves vies per al seguiment i tractament farmacològic de la malaltia. Els investigadors han trobat que, en aquests pacients, el teixit adipós de la mucosa intestinal (la part que tenen més danyada) experimenta un canvi de color, passant de ser blanc a ser beix.Aquest tipus de teixit adipós beix és comú en nadons, però es va perdent a mesura que creixem. En diversos models animals s'ha constatat que tenir-lo augmentat protegeix l'organisme davant l'obesitat, la diabetis o malalties inflamatòries, i, per tant, és beneficiós per a la salut. Aquesta troballa obre vies fins ara inexplorades perquè puguin desenvolupar-se noves teràpies adreçades als pacients de Crohn.Un altre descobriment és que un augment de la temperatura abdominal en pacients amb aquesta malaltia activa pot ser un indicador que tenen una major presència d'aquest teixit adipós beix. A través d'una termografia es pot visualitzar aquest augment de la temperatura i, per tant, els i les investigadores suggereixen utilitzar aquesta eina per al seguiment i tractament farmacològic de la malaltia.Aquest fenomen de la conversió del color del greix blanc a beix s'anomena browning. Segons aquest estudi, en el cas dels pacients que pateixen la malaltia de Crohn hi haurien dos escenaris que el podrien desencadenar: el primer és l'augment d'un metabòlit que produeixen les bactèries intestinals (la microbiota) anomenat succinat. Aquesta circumstància en si mateixa constitueix un indicador per al diagnòstic de la malaltia del Crohn. El segon desencadenant seria la presència de certes bactèries presents en aquest greix.Prèviament, el grup DIAMET havia demostrat que en el cas dels pacients que pateixen la malaltia de Crohn, les bactèries de la microbiota de l'intestí s'escampen degut a la gran permeabilitat de les seves parets. Precisament, una de les funcions del greix que envolta l'intestí d'aquests malalts de Crohn és protegir el propi cos perquè aquestes bactèries no vagin al torrent sanguini, fet que podria acabar causant una sèpsia (una infecció extrema que pot ser mortal).«En aquest treball hem vist que una infecció per bactèries també causa la conversió de teixit blanc a beix modificant les cèl·lules mare del greix a un fenotip beix», explica Sonia Fernández, la investigadora responsable del grup DIAMET de l'IISPV.D'altra banda, Diandra Monfort, primera autora de l'article on es publica aquest estudi, afegeix «creiem que l'augment d'aquest teixit adipós beix podria ser l'estratègia que té l'organisme per combatre la inflamació en aquest teixit i per recuperar-se».La incidència del Crohn i la colitis ulcerosa, les malalties inflamatòries més conegudes, s'ha multiplicat per 10 a Espanya en els darrers 25 anys i actualment es detecten uns 2.000 nous casos cada any, amb un increment del 2,5% en aquest període de temps, segons la Confederación ACCU.Aquestes malalties afecten sobretot els i les joves (es comença a diagnosticar entre els 15 i els 25 anys) i sovint, també, els infants. Amb tot, hi pot haver persones que en presentin els primers símptomes als 50 o als 60 anys.