Comença la nova fase d'obres de la rotonda d'Icomar

Es preveu que els treballs acabin a finals d'agost

Actualitzada 11/07/2022 a les 06:55

La nova fase de les obres de la rotonda a Icomar comencen avui. Aquesta fase implicarà obrir el trànsit al costat mar, a la vegada que s'inicien els treballs al costat muntanya, i, per tant, tallar la circulació en aquest costat. Es preveu que els treballs acabin a finals d'agost. Durant aquest temps es mantindran els passos de vianants provisionals en els dos extrems de l'obra per permetre la permeabilitat del vianant.Durant aquesta nova fase de l'obra, s'habilitarà un únic vial de sortida de Tarragona per l'N-340 i un altre en sentit entrada cap al centre de la ciutat per la carretera vella de València, la qual es manté tancada en direcció València al costat del pont de l'A- 27.L'obra millorarà els accessos al barri d'Icomar i generarà un trànsit més fluid en aquest punt en què conflueixen l'N-340A i l'N-340B, així com l'accés al Port i al Polígon Francolí.