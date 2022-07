Salou acull una exposició d'escultures de gran format al Passeig Jaume I

Les peces, que es podran veure fins el 17 de setembre, permeten interactuar amb el públic

Actualitzada 10/07/2022 a les 18:35

«Respira art a Salou» és el nom de l'exposició col·lectiva d'escultures de gran format a l'aire lliure que es pot visitar al Passeig Jaume I de Salou, des de dissabte, 9 de juliol, i fins el 17 de setembre, organitzada per l'àrea de Serveis Culturals de l'Ajuntament, dins de la programació de l'Agenda d'Estiu 2022. Els artistes que mostren les seves creacions són: Carlos Cuenllas (León), Cosme Paredes (Equador-León), Marta Pruna (Barcelona) i Natàlia Ferré (Tarragona).

Dissabte a la tarda, va ser oberta oficialment per l'alcalde, Pere Granados, i pel regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, acompanyats pels artistes Carlos Cuenllas i Marta Pruna. També hi van ser presents els regidors de Govern Julia Gómez, Jesús Barragán, Beatriz Morer i Yeray Moreno; així com les famílies dels artistes.

L'alcalde de Salou va valorar, molt positivament, la mostra en aquests moments de l'estiu, perquè esdevé un bon atractiu cultural. Granados va assenyalar que les estructures i escultures són de gran qualitat i transformen l'espai urbà en una gran galeria d'art a l'aire lliure. Així mateix, va afegir que «l'objectiu d'aquesta exposició és que tant residents com visitants es topin amb les escultures, fent-los arribar la cultura».

Per la seva banda, el regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, va explicar que «hem treballat molt per muntar aquesta mostra i triar aquelles obres que s'adaptessin més al nostre passeig». També va assenyalar que «des de l'àrea, la nostra voluntat és que les persones respirin art als carrers, i reforçar la idea que Salou és cultura».