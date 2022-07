La Pirotecnia del Mediterráneo guanya el 30è Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona

L'empresa valenciana repeteix el resultat de 2019 i serà l'encarregada dels espectacles pirotècnics de les festes de Santa Tecla 2022

Actualitzada 10/07/2022 a les 14:01

El jurat del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, format per dotze membres de diferents disciplines, ha acordat que la pirotècnia guanyadora de la 30a edició és l'empresa Pirotecnia del Mediterráneo, amb 1.648 punts, a la qual se li atorga el Trofeu Venus Ciutat de Tarragona i un document acreditatiu amb l'adjudicació dels espectacles públics de focs durant les Festes de Santa Tecla 2022, per valor 26.000 €.



Repercussió econòmica i consciència mediambiental, de la mà

L'empresa repeteix així el resultat de 2019, quan també es va alçar amb el primer premi del certamen. La mateixa pirotècnia ha guanyat també el Premi Especial Festa Major de Granollers-Trofeu Blancs i Blaus i l'adjudicació del castell de focs de la Festa Major de Granollers per valor de 21.780 €.El Pati de Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona ha acollit aquest diumenge 10 de juliol l'acte de lectura del veredicte i lliurament de premis del 30è Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, recuperat després de dos anys en què no s'havia pogut fer a causa de la pandèmia. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha llegit el veredicte i ha lliurat els premis acompanyat de Francesc Cruz, tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Granollers, del conseller de Serveis Generals, Jordi Fortuny, de representants del jurat i de l'organització del concurs, així com de responsables de les pirotècnies participants.Durant el mateix acte, s'ha fet la lectura del segon premi, que ha anat a parar la pirotècnia francesa Mille et Une Étoiles, amb 1.298 punts; i del tercer i quart classificats, que han estat la Pirotècnia Gironina, de Pedralba (València), amb 1.167 punts, i la Pirotècnia Zarzoso, d'Altura (Castelló), amb 1.116,5 punts.El jurat encarregat de puntuar les pirotències a concurs ha estat presidit pel Conseller de Serveis Generals i Govern Obert, Jordi Fortuny, i integrat per dotze membres de diversos àmbits: pirotècnia i grups de foc, departaments de cultura de diferents ajuntaments, periodisme, disseny gràfic i món veïnal han estat presents en el jurat d'enguany.A l'hora de prendre la decisió, els criteris que té en compte el jurat són: l'ocupació de l'espai aeri, la puresa, la intensitat, la brillantor i la durada dels colors, varietat cromàtica, lluminositat, dimensions, disseny i perfecció de formes, elegància, diversitat d'efectes, sonoritat, conjunció amb l'entorn, originalitat, ritme, el guió de l'espectacle, l'arrencada inicial, el crescendo final i l'acceptació per part del públic. Cada un dels setze criteris es puntua de 0 a 10, per la qual cosa, cada membre del jurat pot atorgar un màxim de 160 punts i, per tant, cada empresa pot obtenir un màxim de 2.080 punts.Durant l'acte de lectura del veredicte, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha volgut felicitar la ciutat i tothom implicat en el que ha qualificat de «gran èxit» del retorn del concurs. L'alcalde ha valorat l'impacte econòmic del Concurs molt positivament i ha destacat la repercussió en reserves hoteleres i en restaurants, a més de la presència massiva a les platges i carrers de tarragonins i de visitants de diferents llocs. «Durant aquests dies s'han omplert els hotels, els restaurants i els carrers i això és motiu d'alegria per a Tarragona».L'alcalde no ha volgut oblidar la part referent als valors mediambientals i ha avançat que aquest mateix diumenge ha començat la neteja de l'entorn i del fons marí després de quatre dies de concurs, i s'intensificarà en els propers dies en l'entorn de la punta del Miracle. Per a Pau Ricomà «és prioritari i imprescindible afegir la consciència i la responsabilitat ecològica i mediambiental als valors culturals i a l'impacte econòmic del Concurs». L'empresa encarregada de la neteja és la Societat d'Exploracions Submarines (SES) de Tarragona, amb el suport de Creu Roja i del Departament de Cultura de l'Ajuntament.