La furgoneta lila d'ERC visibilitza la realitat de la bretxa salarial a Tarragona

Actualitzada 10/07/2022 a les 10:37

La diputada i vicesecretària de Feminismes d'Esquerra Republicana (ERC), Raquel Sans Guerra, i la directora administrativa i responsable de divulgació científica de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), Laia Pellejà Puxeu van conversar ahir a la tarda sobre la bretxa salarial i com aquesta afecta en el món laboral.La furgoneta lila va fer parada a la capital de la província, a Tarragona, per visibilitzar i compartir amb les persones assistents les diferències salarials que encara existeixen entre homes i dones. La diputada tarragonina va afirmar que «la divisió sexual del treball entre treball productiu i treball reproductiu és el principal motiu que explica la bretxa». I va assegurar que «des d'Esquerra Republicana fem feina per revertir la situació».Per la seva banda, Pallejà va explicar quines són les claus per tancar la bretxa de gènere a les carreres científico-tècniques. I va afegir que «tant dones com homes hem de tenir les mateixes oportunitats i drets en l'àmbit laboral, i hem de treballar per aconseguir-ho».Al llarg de l'esdeveniment, es van dur a terme diverses dinàmiques que van permetre que totes les persones assistents col·laboressin i compartissin la seva opinió. Una de les activitats proposades va ser la participació a través d'un Kahoot, un qüestionari virtual per conèixer els punts principals pels quals som feministes.A l'acte també hi va assistir l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, així com diversos consellers i conselleres republicans, que van participar activament en les dinàmiques que es van dur a terme.La campanya d'ERC «Stop bretxa salarial», que va iniciar-se al febrer d'aquest any, té com a objectiu posar al centre de l'agenda i del debat públic la bretxa salarial entre dones i homes, que se situa, de mitjana, en els 6.000 euros anuals. La parada de la furgoneta ha estat la 8a de la ruta, i pròximament es té previst fer aturada a les ciutats de Girona, Mollet del Vallès i Mataró, entre altres.