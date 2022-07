Salou lliura els premis del Fons Educatiu a onze projectes dels centres d'ensenyament

L'alcalde Pere Granados, junt amb la regidora de Serveis Educatius, Julia Gómez, ha fet lliurament dels guardons

Actualitzada 09/07/2022 a les 11:41

L'alcalde de Salou, Pere Granados, i la regidora de Serveis Educatius, Julia Gómez, van lliurar ahir al matí els premis del Fons Educatiu Ajuntament de Salou – Escola Elisabeth, als onze projectes educatius guardonats a la convocatòria 2020. S'ha fet lliurament d'un total de 27.100 euros.

L'acte, que va tenir lloc al Saló de Plens, va comptar, també, amb l'assistència del director de projectes del Fons Educatiu, Anton Ribas; del membre del Consell Rector de l'Escola Elisabeth, Xavier Ferrè; del membre de la Cooperativa de l'Escola Elisabeth, Emilio Lucas; del regidor de Gestió Econòmica, Yeray Moreno; del regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà; del regidor de C's, Sergio Susín; de la inspectora d'Educació, Montserrat Fortuny; i de la coordinadora de Formació d'Adults, Francesca Jaume.

Així com de representants dels centres educatius de Salou, de les llars d'infants municipals, del Centre de Formació d'Adults Àgora i de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC), els quals van presentar les diverses iniciatives dutes a terme als centres.

Aquest acte permet veure i conèixer els diversos projectes que han fet els participants, on demostren la seva capacitat i la seva imaginació per crear accions innovadores que tenen a veure amb l'aprenentatge en els seus corresponents centres, i contribuir a la millora de la qualitat de l'educació.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, va felicitar els centres, expressant que «estem molt orgullosos de la qualitat d'aquests projectes». Va explicar que «portem ja una dècada d'aquest Fons Educatiu, i hem complert amb els objectius pels quals va néixer». Així mateix, va voler reconèixer Anton Ribas per la creació d'aquest fons, i per la seva implicació i trajectòria com a mestre i director.

Per la seva banda, la regidora de Serveis Educatius, Julia Gómez, va manifestar que «som nosaltres, centres i administracions públiques, els que hem de reforçar el compromís i la col·laboració per avançar, individualment i col·lectiva, en la realització de la tasca formativa que, plegats, assumim com a comunitat educativa».

El director de projectes del Fons Educatiu, Anton Ribas, va assegurar que «tenim molt clar que els alumnes són el principal i primer objecte i subjecte de l'educació i l'ensenyament». També, va parlar de la bona gestió i coordinació del Fons, al llarg dels anys; i va anunciar el seu relleu, que passarà a Enric Masià, nou director del Fons Educatiu.

El conjunt de projectes educatius que han aconseguit els ajuts són:

- La Llar d'infants Cavallet de Mar, per 'El Joc Simbòlic, la realitat dels més petits', explicat per la tutora Núria Mañas, acompanyada de la directora Sandra Plaza. L'import assignat és de 1.355 euros.

- La Llar d'infants Balena Blava, per 'Treball per ambients d'aprenentatge', exposat per la tutora Núria Mañas, acompanyada de la directora Sandra Plaza. L'import assignat és de 1.355 euros.

- L'Escola Europa, pel projecte 'Cultures del món', presentat per la directora Sílvia Margalef. L'import assignat és de 2.710 euros.

- L'Escola Vora Mar, pel projecte 'Minimons a educació infantil', explicat per la cap d'estudis Diana Aragón. L'import assignat és de 2.710 euros.

- L'Escola Salou, pel 'Projecte d'equilibri i coordinació', exposat per la directora Marian Castillo, acompanyada de la cap d'estudis, Nieves Lozano. L'import assignat és de 2.710 euros.

- L'Escola Santa Maria del Mar, pel projecte 'Connectem amb les T@C', presentat pel director Daniel Romero. L'import assignat és de 2.710 euros.

- L'Escola Elisabeth, pel projecte 'Implantació de la robòtica educativa a l'aula', explicat pel director del centre, Enric Masià. L'import assignat és de 2.710 euros.

- L'Institut Jaume I, pel projecte 'Robòtica. Codificació de Videojocs', exposat pel tutor Raimon Grau. L'import assignat és de 2.710 euros.

- L'Institut Marta Mata, pel 'Projecte revista escolar digital Marta Mata Salou Report 2020', presentat per la tutora Sandra Benaiges. L'import assignat és de 2.710 euros.

- La Unitat d'Escolarització Compartida (UEC), pel projecte 'Tast d'oficis', explicat pel director Robert Nieva. L'import assignat és de 2.710 euros.

- El Centre de Formació d'Adults Àgora, pel projecte 'Imatges encantades i paraules encisadores', exposat per la directora Ana Lampreave, i, també, pels alumnes, a través d'un vídeo. L'import assignat és de 2.710 euros.