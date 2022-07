Retencions de fins a 14 quilòmetres a l'AP-7 en direcció Tarragona

La C-32 també presenta diversos trams de cues, com els dos quilòmetres a Sitges en sentit Tarragona

Actualitzada 09/07/2022 a les 12:58

Les principals vies de sortida de Barcelona presenten diferents trams de retenció aquest dissabte al migdia, majoritàriament en vies d'accés a les platges, segons informa el Servei Català de Trànsit. Per exemple, a les dotze del migdia es registren 14 quilòmetres a l'AP-7 a Martorell en sentit Tarragona mentre que en la mateix via en sentit nord hi ha 12 quilòmetres de retencions a l'alçada de Granollers.A més, la C-32 també presenta diversos trams de cues, com els 4,5 quilòmetres al Masnou en sentit Mataró i els dos quilòmetres a Sitges en sentit Tarragona. A la C-35, al seu pas per Llagostera, hi ha dos quilòmetres de retencions en direcció a les platges i quatre més a la C-63, a Lloret de Mar.