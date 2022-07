Arriba la 27a edició del 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple' de Constantí

Tots els diners recaptats aniran destinats íntegrament a la investigació i millora dels centres que tenen cura dels afectats per la malaltia

Actualitzada 09/07/2022 a les 12:08

La campanya “Mulla't per l'Esclerosi múltiple” torna a fer una crida a la solidaritat aquest diumenge 10 de juliol per participar d'una nova jornada solidària amb les persones afectades per aquesta malaltia. Al llarg de tot el dia es desenvoluparan diverses activitats lúdiques i esportives que tornen a les instal·lacions del Club Esportiu Esplai Constantí, que tradicionalment ha acollit la celebració d'aquesta jornada.



Durant tota la diada es podran adquirir els productes de promoció de la campanya: tovalloles, samarretes, bosses, necessers i llibretes. Tots els diners recaptats aniran destinats íntegrament a la investigació i millora dels centres que tenen cura dels afectats per la malaltia. Des de l'inici de l'activitat, ara fa 27 anys, el Club Esplai Constantí és considerat un dels més solidaris de Catalunya durant la jornada del “Mulla't”.La 27a edició del Mulla't a Constantí recupera, doncs, el seu format habitual i s'iniciarà a les 8 del matí amb el torneig de Futbol Sala. Ja les 10.00 hores començarà un torneig de tennis amb la col·laboració del Club Tennis Constantí. Al llarg del matí continuaran les activitats esportives amb un campionat de tir de dards o curses de natació, a més d'un taller infantil de polseres. També durant el matí, els més petits podran gaudir dels inflables.Ja a la tarda, a partir d les 17.00 hores, tindran lloc les habituals simultànies d'escacs amb la presència d'Aaron Alfonso i amb la col·laboració del Club d'Escacs Constantí. També a la tarda, es farà el tradicional concurs de dibuix i una Master Class de Zumba. Les activitats continuaran a les 20.00 hores. amb una exhibició de sardanes de punts lliures i lluïment amb la col·laboració de la Colla Nova Tarragona Dansa (de l'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa). A les 20.30 hores arribarà la tradicional ballada de sardanes amb la participació de les colles locals Floquets i Llentislce de Constantí i la colla del Lledó de la Pobla de Mafumet, abans de procedir a l'entrega dels trofeus que tindrà lloc a les 21 hores. El final de festa anirà a càrrec, un any més, dels Diablons de la Dragonina de l'Associació Amics de la Colla COCA.