«Treballem per resoldre les inundacions dels polígons Francolí i Entrevies»

El conseller de Desenvolupament Econòmic, Manel Castaño, exposa els diferents projectes per dinamitzar els Polígons d'Activitat Econòmica (PAE)

Actualitzada 07/07/2022 a les 20:07

— A l'Ajuntament tenim un pla de polígons que té diferents línies d'actuació. Una és organitzar la mesa de polígons, en la qual estan integrades les diferents associacions de polígons de Tarragona, el Francolí, Riu Clar, Entrevies i les Gavarres, i la Cambra de Comerç. Ens reunim periòdicament en funció de les necessitats de l'actualitat.

— Recentment, hi ha hagut una reunió de la Mesa. Quins temes s'han tractat?

— El primer que fem és un repàs de les demandes i en quin punt estan. I també exposem les necessitats que des de l'Ajuntament anem detectant. Els temes estan, sobretot, lligats a la millora de les infraestructures, de la mobilitat, de la neteja i altres qüestions. Respecte a les infraestructures, per exemple, tenim un projecte executiu molt avançat de la renovació del vial central del polígon Francolí, el qual està molt malmès i genera problemes de mobilitat, ja que tenim una rotonda a cada extrem. Per solucionar-ho, volem ubicar una rotonda al mig per facilitar l'accés a l'A-27, l'entrada i sortida al polígon, i que es pugui canviar de sentit sense haver d'anar a un extrem o a l'altre.

— Un altre dels problemes del polígon Francolí és la inundació quan hi ha forts temporals.

— La inundabilitat dels polígons Francolí i Entrevies és un tema recurrent. Hem estat analitzant i pensant en diferents alternatives, les quals impliquen canviar les infraestructures d'absorció i evacuació d'aigües i fer-les prou potents perquè no s'inundin. El compromís de l'Ajuntament és parlar amb Ematsa per analitzar quines són les obres hidràuliques necessàries per solucionar-ho. És una zona baixa on s'arrepleguen moltes aigües fluvials i el problema que es genera amb els temporals s'ha de resoldre. Estem en la fase inicial, d'estudi de projectes.

— Aquesta actuació va en la línia de millorar el manteniment dels polígons. En aquest sentit, també han fet un pas endavant en els últims anys?

— Hem millorat molt el tema de la neteja, sobretot dels abocaments il·legals. Hem fet polítiques de control i sancions. A banda, també hem augmentat la neteja de parcs i jardins, de zones amb matolls, sobretot a Riu Clar, per prevenció d'incendis. A la mesa també parlem d'enfortir les associacions de polígons, dissenyar i implementar estratègies de captació d'inversions, assessorar empreses pel tema de la transició digital o donar informació que els hi pugui interessar. Per exemple, ara hi ha la qüestió de les comunitats energètiques, la incorporació de plaques solars. Nosaltres els fem arribar totes les ajudes i els guiem en la tramitació de la reducció de l'IBI, que és d'un 50%. Informem per tal que les associacions puguin fer-ho arribar a les empreses.

— En relació amb el polígon Entrevies, hi havia la intenció d'incorporar un pas elevat per sobre la via del tren.

— El tema és sobre la taula. És un projecte complex en el qual ha d'intervenir Carreteres de l'Estat, i també l'Ajuntament de Tarragona. Treballem en connectar el polígon amb el PPU-13 a través d'un pont, i aquest pont està en mans dels acords que puguem tenir amb Carreteres de l'Estat. D'altra banda, hem recuperat el projecte de la rotonda de la C-31B, que connecta amb la carretera de València. Volem fer una gran rotonda de distribució cap a la carretera de València o la de Salou i així millorar els accessos d'Entrevies. Hem tingut una reunió tècnica amb el Departament de Territori de la Generalitat per recuperar el projecte de 2018, revisar-lo i tirar-lo endavant. És un projecte que s'ha d'actualitzar. Aleshores, la Generalitat posa el 50% de la despesa i l'altre 50% es posa entre l'Ajuntament i les empreses del polígon.

— Quines són les necessitats d'infraestructures a Riu Clar?

— A Riu Clar estem millorant l'asfalt dels carrers. També tenim un pressupost previst perquè s'elabori el projecte de la rotonda d'entre els carrers del Coure i del Sofre. Abans no hi havia rotonda i encara es veu pel mig l'antiga carretera que hi passava. A més, estem duent a terme un pla de senyalització per orientar els usuaris dels polígons –Riu Clar, Francolí i Entrevies–. El projecte està fet i estem elaborant el plec de condicions per licitar-ho. Es tracta d'una mena de mapes amb indicadors de la zona i el nom dels carrers. És un tema que s'arrossega des de fa temps i serem nosaltres els que posarem fil a l'agulla. Previsiblement, la implementació començarà durant el primer trimestre de 2023.

— La intenció és millorar la mobilitat del polígon.

— Sí. D'altra banda, un aspecte més que els preocupa i no és fàcil de resoldre perquè no depèn de l'Ajuntament és que, amb l'obertura de l'AP-7, el trànsit s'ha incrementat molt. Aleshores, molts camions passen per Riu Clar, sobretot en les hores puntes. Hi ha molta gent de pas que no va al polígon. La sortida de l'AP-7, sobretot la rotonda de dalt, genera una certa complicació de trànsit. Hi ha més densitat. Una solució seria fer que des de l'AP-7 hi hagués connexió directa a l'A-27 i, d'aquesta manera, no haguessin d'entrar a la rotonda. Tanmateix, depèn de l'estat. Nosaltres traslladarem el problema a les administracions perquè és una de les demandes de l'associació del polígon Riu Clar.

— Entenc que aquestes actuacions pretenen fer els polígons més atractius perquè noves empreses s'instal·lin.

— Els polígons de Tarragona tenen un problema, i és que no tenen prou terreny perquè ja estan saturats d'empreses, aleshores el creixement és complex. Però sí que hi ha transformació: empreses que obren i altres que tanquen, naus que es milloren. Tot i això, el percentatge de creixement és limitat. Un dels objectius que ens plantegem dins del pla de polígons és oferir informació a totes les empreses que vulguin instal·lar-s'hi perquè puguin conèixer tota la informació que necessiten des del punt de vista administratiu. I també oferir informacions complementàries, com accessos, mobilitat, facilitats per part de les administracions… Totes aquestes qüestions les centralitzarem, ja ho estem treballant des de Tarragona Impulsa, perquè puguin conèixer a fons que hi trobaran.

— Com valora l'activitat comercial dels polígons en aquests darrers anys?

— Hem viscut molts episodis, sobretot un molt important, la pandèmia, que ha dificultat l'economia. Malgrat això, veiem que hi ha activitat. Hi ha empreses noves, i altres que marxen, però no es van degradant, al contrari, els polígons es mantenen i creixen.