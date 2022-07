La segona nit de focs fa tronar la ciutat amb grans peces en solitari i molt de color

El certamen continua avui amb l'actuació de la pirotècnica valenciana Mediterráneo

Actualitzada 08/07/2022 a les 07:57

La segona nit de la 30a edició del Concurs de Focs Artificials de la Ciutat de Tarragona va omplir la platja d'espectadors que van poder gaudir de molta llum i, sobretot, molt de soroll. Ahir els castells anaven a càrrec de Pirotecnia Zarzoso, de Castelló, i van demostrar l'estil valencià amb rampells finals que van fer tronar tota la ciutat. El que més va destacar del castell de focs d'ahir van ser les grans peces de gran calibre en solitari i majestuoses cues de cavall, i va ensenyar al públic la gran varietat de colors amb la que compta l'empresa pirotècnica. També va brillar el color daurat al cel de la platja del Miracle, que va acollir més espectadors que la primera nit, a causa de la meteorologia, però van reaccionar menys que dimecres als focs.

Aquesta nit, la tercera, és el torn de la pirotècnia valenciana Mediterráneo, la guanyadora de l'última edició dels focs l'any 2019. De fet, és la tercera vegada que participa en el concurs i s'espera que mostri el potencial de les noves nissagues pirotècniques del País Valencià. Aquesta pirotècnia també va ser l'encarregada de fabricar els tro de bac de la macrodespertà de València durant les falles d'enguany, fet que aporta la certesa que avui Tarragona també retronarà. Pel que fa a l'última nit del concurs, els encarregats de tancar la 30a edició serà la pirotècnia francesa Mille et une étoiles, creada l'any 2001. Tot i ser una empresa jove, fa al voltant de 300 espectacles anuals, principalment a França, i serà la primera vegada que participa en el certamen tarragoní. La cita, com cada dia, serà a les 22.30 h. des de la Punta del Miracle i, sobretot demà, s'espera una important assistència de públic.

Després de cadascuna de les actuacions, el jurat les valorarà i el pròxim diumenge, a les 12 h. a l'Ajuntament, se celebrarà un acte públic per a donar a conèixer el vencedor d'aquesta edició. El primer premi, anomenat Trofeu Venus Ciutat de Tarragona, està dotat amb 26.000 euros i aquell que el guanyi rebrà l'encarreg de llençar totes les actuacions de pirotècnia de Santa Tecla. Enguany, a més, per primera vegada, el Festival al Camp de Mart i el Festival Sota la Palmera s'alineen amb el Concurs de Focs Artificials per oferir una programació cultural complementària durant els dies del certamen. Així, el Teatre Auditori del Camp de Mart i l'Espai Jove La Palmera acolliran propostes adreçades al públic familiar i juvenil amb espectacles de circ, música i cinema.

El Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona té una llarga tradició, ja que se celebra des de 1990, i ha esdevingut un dels més importants de la Mediterrània.