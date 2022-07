L'arribada prematura de turistes a Tarragona supera l'ocupació hostalera del juny de 2019

Des de l'Associació d'Hostaleria de Tarragona Ciutat esperen amb optimisme la temporada de més afluència de visitants de l'estiu

Després de dos anys immersos en una situació anòmala a causa de la pandèmia, els bars i restaurants han tornat a tenir un mes de juny de normalitat. Així ho indica el president de l'Associació d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, qui, a més, destaca que l'arribada prematura de turistes va provocar un mes de juny «millor, fins i tot, que el de 2019». «La gent aprofita per viatjar una mica abans, així que vam començar a treballar més d'hora», assenyala Escribano. Les primeres sensacions de l'estiu donen optimisme al portaveu de l'entitat, qui preveu uns grans mesos de juliol i agost, el moment àlgid de la temporada.

Habitualment, Tarragona rebia el gran nombre de visitants després de Sant Joan. Tanmateix, aquesta vegada ja n'hi havia ocupant les terrasses dels bars i restaurants a principis del mes passat. L'any 2019, abans de Sant Joan, els hostalers van tenir entre un 40 i un 50% d'ocupació, segons recorda Escribano, mentre que enguany l'ocupació de principis de juny va arribar al 70%.

El director comercial d'El Pòsit, Ángel Pérez, afirma que juny va ser un gran mes: «Per sobre de les previsions que teníem. Potser ha estat el millor juny dels sis anys que portem oberts». A banda de la recuperació de la normalitat prepandèmica, apunta que és un ascens lògic perquè la clientela està més consolidada pel pas del temps. Indica que l'ocupació els caps de setmana es va aproximar al 100%. El Pòsit, que té un restaurant al Serrallo i dos a Cambrils, ha notat l'afluència de turistes nacionals i, en menor mesura, la d'europeus, sobretot francesos. L'arribada de visitants es nota més al restaurant de Cambrils que al Serrallo, matisa Pérez.

A banda dels indrets patrimonials que caracteritzen Tarragona, els visitants també coneixen els diferents establiments de la ciutat, encara que estiguin amagats, com és el cas de The Cube Day, situat a la plaça dels Castellers. El gerent del restaurant de cuina veneçolana, Joaquín Rosas, assegura que «alguns turistes s'han apropat a menjar perquè tenim bona puntuació a internet». Tot i això, el turisme és més significatiu a l'altre local del grup, The Cube Fusion, al carrer Major de la Part Alta.

També a la Part Alta, concretament a la plaça de la Font, hi ha Quattros. L'encarregada del negoci, Marina Polo, explica que juny ha estat un mes molt positiu, però no al mateix nivell que el juny de 2019. Tot i això, es mostra satisfeta amb el volum de feina. «Hem rebut molts visitants estrangers, sobretot de França i Anglaterra», afegeix. En contraposició, Sergi Balsells, del restaurant La Cucafera, exposa que els mesos d'abril i maig van ser «més bons que el juny».

Preocupació energètica

La pujada de preus dels recursos energètics i dels productes és una de les qüestions que més preocupa actualment el sector hostaler. «Veurem què passa a l'hivern», posa en dubte Escribano sobre una estació que podria ser l'antítesi de l'estiu a causa de la inflació. Alguns establiments s'han vist obligats a pujar preus o probablement ho faran en un futur pròxim. «Podem pujar-los, però fins a un cert punt. L'hostaleria no pot amb tot», conclou.