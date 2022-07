L'Ajuntament de Tarragona ofereix un cicle de formacions per a conèixer la fauna marina del litoral

Les sessions, gratuïtes i obertes a tothom, volen ajudar a la ciutadania a reconèixer les espècies que es troben a les platges de la ciutat

Actualitzada 08/07/2022 a les 17:32

La conselleria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona inicia, un estiu més, un cicle de formacions 'Fauna marina del litoral de Tarragona' que té per objectiu donar pautes i eines a la ciutadania per a reconèixer les espècies que es poden trobar a les platges de la ciutat i com actuar en aquests casos, que cada vegada són més freqüents. Una correcta identificació i aplicació dels protocols d'actuació suposa la protecció i conservació adequada de la fauna marina.

Les formacions que avui comencen, són gratuïtes, estan obertes a totes les edats i es realitzaran presencialment els mesos de juliol i agost. Aquestes sessions formatives comptaran amb sortides pràctiques a la platja, on se seguiran els rastres de tortuga careta, una espècie que pon a Tarragona des del 2014 i que, des d'aleshores, la participació ciutadana ha estat fonamental per a la seva detecció i protecció.

Les inscripcions poden tramitar-se al mail departamentmediambient@tarragona.cat.

Dates, llocs i horaris de la formació presencial: