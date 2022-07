Joan Turu ambienta amb els seus dibuixos la Sala Niu de la maternitat de l'hospital de Santa Tecla

Joan Turu és un il·lustrador al qual li agrada afegir missatges als seus dibuixos. Els seus murals i dibuixos, habitualment acompanyats de frases colpidores, que conviden a la reflexió sobre la nostra manera de viure i veure el món, són presents a nombrosos espais públics de tot Catalunya, com ara escoles, parcs, biblioteques i centres cívics.Per primera vegada en la seva llarga i reconeguda trajectòria, Turu ha desenvolupat el seu treball a un centre hospitalari. Ho ha fet a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, on la setmana passada va decorar la Sala Niu de l'àrea de Maternitat, ubicada a la tercera planta de l'hospital de la Rambla Vella.

La Sala Niu sempre ha estat un dels indret especial del centre, doncs es tracta de l'espai reservat perquè professionals de l'hospital i les seves famílies facin les primeres cures de melic, els primers banys i els primers canvis de bolquers dels nounats.Per aquest motiu ha estat la sala escollida per l'autor i els professionals del centre per mostar tres murals que simbolitzen l'alegria de l'arribada d'un nadó i el respecte al món en el que viurà.Aquesta acció artística, que ajuda a humanitzar l'espai i fer-lo encara més acollidor per a les famílies, ha comptat amb la col·laboració de Messer Ibérica. La setmana passada, durant la jornada de treball a la Sala Niu, una representació de la seu tarragonina de Messer va acudir a l'hospital per conèixer em persona tant l'artista Joan Turu com la seva obra, així com a part l'equip humà de la planta de maternitat del centre assistencial.