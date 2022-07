El PSC Tarragona proposa fer Ponent Verd, un parc entre Campclar i Bonavista

Són 12 hectàrees de zona verda en uns terrenys que són propietat municipal en un 70%

El Partit Socialista de Tarragona proposa fer un gran parc verd «que uneixi i dignifiqui els barris de Ponent per sempre», segons paraules del candidat a l'alcaldia, Rubén Viñuales. El candidat explica que tota la zona colindant al Vial Tarradelles que uneix Campclar amb Bonavista «serà la Rambla de Ponent 2 amb un granque anomenarem Ponent Verd».Aquest parc comptaria amb zones esportives, de picnic, gronxadors per a la canalla i zones de reunió, «tot amb un relat clar d'unió amb l'Anella Mediterrània i el PP10, que farà d'aquesta zona una de les millors de tota la ciutat de Tarragona per viure-hi», apunta el candidat socialista a l'alcaldia.

Aquesta zona verda tindria 12 hectàrees, el 70% de les quals ja són de propietat municipal. «Aquesta és la millor part –diu el candidat socialista–, que la majoria dels terrenys ja pertanyen a l'Ajuntament de Tarragona perquè es van expropiar en l'època en què Josep Anton Burgasé era regidor d'Urbanisme».

Per als socialistes, crear un gran pulmó verd a Tarragona per a lluitar contra el canvi climàtic és una prioritat i, a més, aquest projecte serviria per generar espais verds que ajudin a modular el clima, cada cop més calurós, planejant el mobiliari urbà i el microurbanisme, «amb un mapa d'ombres que permeti generar sempre zones a recer del sol independentment de l'hora del dia», explica Viñuales. Aquest mapa d'ombres ja s'ha creat en altres ciutats amb èxit i Tarragona «té unes característiques climàtiques que fan d'aquest mapa una necessitat», segons Viñuales.

L'objectiu del PSC tarragoní és crear un gran pulmó a Tarragona, que serà «l'Anella Verda més el nou parc d'Horta Gran, que s'unirà amb el Parc Francolí i acabant al Ponent Verd i a les riberes de Ponent del riu Francolí quan CLH acabi abandonant la zona».

Viñuales creu que «ja ha passat aquella època en què viure a Ponent era per descart». «Viure a Ponent no ha d'implicar cap renúncia, tot el contrari, ha de ser un premi a una decisió basada en criteris objectius de qualitat de vida», afegeix. I és per això que proposa el projecte del parc Ponent Verd.

Per al candidat socialista, és important que no hi hagi distincions entre el nord i el sud de Tarragona ni entre l'est i l'oest, «que sigui una ciutat sense diferències de classes ni categories, una ciutat on es visqui igual de bé als barris de Llevant que als de Ponent».