El jutjat no accepta aturar el procés d'eutanàsia pel 'pistoler de Tarragona'

La jutge estableix que no és competent per intervenir-hi i no considera una causa que el pres hagi d'estar present en el procés judicial

07/07/2022 a les 11:15

Lesió medul·lar

La jutge responsable del Jutjat d'Instrucció número 5 de Tarragona ha desestimat la petició presentada pels advocats d'una de les víctimes i en la que demanava que s'aturés el procés d'eutanàsia promogut pel denominat 'pistoler de Tarragona', l'exagent de seguretat que va disparar contra antics companys de feina a la seu de Securitas a Tarragona.La jutge argumenta en la seva interlocutòria que la Llei que regula el dret a rebre l'eutanàsia no atribueix cap competència al Jutge d'Instrucció en relació amb l'execució o no del procés per la mort assistida.D'altra banda, en la interlocutòria la jutge també desestima l'argument de la necessària presència del detingut en el procés judicial. De fet, assenyala que una de les finalitats de la presó provisional efectivament és la d'assegurar el que el detingut estigui present al procés, però quan «pugui inferir-se racionalment un risc de fuga». En aquest cas, doncs, la presència o no de l'acusat, no estaria relacionat, argumenta la jutge, amb el risc de fuga que és el legalment aplicable, «sinó pel seu decés».En la interlocutòria la jutgessa considera comprensible el malestar de les víctimes, que podrien veure dificultat el seu procés de rescabalament, «però això podria produir-se per altres causes sense que per evitar moltes d'elles el jutge pugui adoptar cap mesura». També afegeix que les víctimes poden aconseguir el rescabalament per altres vies.També afirma la jutge que en la petició per aturar la mort assistida, «les parts sol·licitants no argumenten clarament que la pretensió de rescabalament de les víctimes sigui la finalitat última que volen obtenir amb la seva petició». La jutge entén que el rescabalament per les víctimes seria el compliment íntegre de la pena i l'abonament de la corresponent responsabilitat civil, «i no només amb la celebració del judici i del corresponent dictat de la sentència com semblen suggerir les parts», i recorda que el compliment d'una pena íntegra, «podria tardar anys o ni tan sols arribar a complir-se, sense que sigui admissible sotmetre el procés d'eutanàsia de l'investigat a una demora de 10, 15 o més anys».El veí d'Alcover, d'origen romanès, Marin Eugen Sabau, que el desembre de 2021 va disparar contra els seus excompanys a les oficines de Securitas a Tarragona, va demanar la mort assistida per la lesió medul·lar que pateix des que va ser abatut pels Mossos d'Esquadra durant la seva fugida després d'atacar els seus excompanys.Marin Eugen Sabau, ingressat l'hospital penitenciari de Terrassa, es va fer una «lesió medul·lar incompleta» quan l'equip els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir-lo a la masia abandonada on s'havia amagat, disparant-lo als braços i les cames. Després de la detenció, els metges van amputar-li una cama i la lesió medul·lar que pateix li provoca actualment «una important dependència i dolor neuropàtic». El metge de Sabau avala la petició de l'eutanàsia.