Tarragona competirà aquest estiu per aconseguir la Bandera Verda d'Ecovidrio

El moviment té per objectiu guardonar l'esforç dels més de 940 establiments hostalers de la província de Tarragona

Actualitzada 07/07/2022 a les 18:23

Aquest matí s'ha dut a terme la presentació a Salou de la III edició del moviment Banderes Verdes, promogut per Ecovidrio, que té per objectiu guardonar l'esforç dels més de 940 establiments hostalers de la província de Tarragona i l'activisme de 6 dels seus municipis per a la sostenibilitat durant l'estiu, en especial pel que fa a la gestió correcta dels seus residus.El conseller de Neteja Pública, Jordi Fortuny, ha volgut destacar «que treballem des de fa temps amb el reciclatge i el vidre és una de les fraccions de la que millors resultats aconseguim». Així mateix, ha volgut apuntar que «actuem per incrementar el porta a porta de vidre al sector hostaler i continuem compromesos amb la millora i sensibilització del reciclatge, també en aquest àmbit».L'Ajuntament de Tarragona i els establiments hostalers del municipi, se sumen doncs a altres localitats participants guardonades en l'última edició de Banderes Verdes a Catalunya. La campanya contempla accions per donar resposta al notable increment de la generació de residus d'envasos de vidre en zones costaneres ocasionat pel turisme estival.A l'estiu es consumeixen un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i un 50% d'ells es genera directament en el sector hostaler, i per això la seva implicació és clau per generar una transició real cap a un model més circular i descarbonitzat.