La FAVT engega una campanya a Tarragona contra les connexions irregulars

Els veïns volen lluitar contra els ocupes que s'aprofiten sense pagar de la xarxa elèctrica dels edificis

Actualitzada 06/07/2022 a les 20:02

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, en col:laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha endegat una campanya per lluitar contra les connexions il·legals a les xarxes elèctriques dels edificis. Es tracta d'una activitat molt estesa a la ciutat, segons indiquen els veïns, relacionada amb els casos d'ocupació d'immobles o habitatges, que posa en risc la seguretat dels propis infractors i la resta d'habitants.La campanya consisteix en la distribució d'una sèrie d'adhesius amb advertències contra aquesta activitat i un número de telèfon i una adreça electrònica on tothom que sigui testimoni d'algun d'aquests fets es pugui posar en contacte amb el personal que farà el seguiment de l'activitat i prendrà les decisions necessàries per determinar què cal fer en cada cas.

L'adhesiu, pensat per enganxar al costat de cada connexió ilícita, indica que «manipular la xarxa elèctrica és perillós, posa en risc la teva vida i la dels altres i pot provocar un incendi o una explosió. És perjudicial, perquè deixa el veïnat sense llum i perjudica el servei i la instal·lació elèctrica de tota la finca. I és ilegal, perquè és un delicte de frau sancionable i denunciable».

A continuació es facilita un telèfon gratuït i una adreça electrònica, amb la signatura d'Endesa i dels Mossos d'Esquadra, amb el lema «evita el risc i avisa'ns».

El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ha indicat que amb aquesta campanya «esperem que els presidents de les diverses associacions i de les comunitats de veïns sàpiguen ara què cal fer i on s'han de dirigir. Amb això tots en podem sortir beneficiats, tant les entitats dels barris com els veïns».

Aquesta acció s'ha posat en marxa després que la junta de la FAVT es posés en contacte amb l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORG) dels Mossos d'Esquadra, que els va informar d'aquest recurs i la conveniència de posar-lo en funcionament.

Alfonso López creu que el problema de les ocupacions d'habitatges i les connexions il·legals a la xarxa elèctrica és força significatiu a Tarragona, però afirma que no pot donar xifres perquè aquest costum està estès per tota la ciutat. «Pot passar a la Part Alta, a Llevant, al Serrallo o als barris de Ponent. No direm que en un barri es concentra més problemàtica que en un altre, perquè no seria exacte», diu. El dirigent de la FAVT afegeix que espera que la campanya «tingui un bon rendiment».