L'Hospital Joan XXIII estrena una nova tècnica per operar les hèrnies discals lumbars

Per tant, amb aquesta tècnica menys invasiva, el postoperatori per al pacient és més lleu, la recuperació és més ràpida i s'eviten les possibles infeccions de les cirurgies obertes. A més, el pacient té menys dolor perquè la incisió que fa l'especialista per arribar a l'hèrnia és només d'uns 8 mil·límetres; això fa també que es produeixi menys sagnat i s'eviten les cicatrius grans, aspectes que beneficien el pacient.

L'especialista en neurocirurgia de l'Hospital Universitari Joan XXIII, el doctor Guillermo Frucella, ha fet des de 2016 unes 200 intervencions amb aquesta tècnica. Actualment, també s'encarrega de fer-ne formació a l'Hospital Universitari de Bellvitge. L'especialista creu que «actualment, es poden realitzar unes 110 intervencions a l'any a l'Hospital Joan XXIII». No obstant això, molts més pacients són tributaris de rebre aquest tipus d'intervenció.