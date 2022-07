L'Arxiu del Port col·labora en el podcast 'Sala 113. Històries Arxivades' del departament de Cultura

L'arxiu tarragoní i un document conservat en aquest centre són els protagonistes del segon capítol del podcast titulat 'El submarí fantasma'

Actualitzada 07/07/2022 a les 09:16

Projecte de patrimoni cultural

Aquest divendres 8 de juliol estarà a disposició dels oients el nou capítol del podcast 'Sala 113. Històries Arxivades' titulat: El submarí fantasma que narra una història singular esdevinguda en el marc de la Primera Guerra Mundial a la costa tarragonina. Un episodi que va donar a conèixer l'historiador i col·laborador de l'Arxiu del Port de Tarragona, Josep Maria Castellví Viladegut.A les acaballes de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, quatre mesos abans de la vinguda del primer submergible alemany en aigües tarragonines, un vaixell francès, visitant esporàdic del Port de Tarragona, el Loukkos, va embarrancar a les goles de l'Ebre i el seu capità va convertir una fatal distracció de pilotatge de la nau en l'atac d'un submarí enemic que no va existir mai, i va eludir així la seva responsabilitat en l'accident.Es pot escoltar El submarí fantasma de la 'Sala 113' a partir demà a: https://tuit.cat/dzu48 El pòdcast 'Sala 113. Històries Arxivades' és un projecte impulsat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya amb la producció d'Arkham Studio i la col·laboració de la Xarxa de Comunicació Local. El programa està format per deu capítols que es basen en fets reals, insòlits i desconeguts, que han succeït al nostre país al llarg dels anys. La publicació de cada un dels capítols es fa alhora des dels perfils del Departament de Cultura a les plataformes d'iTunes, Ivook i Spotify, tots els divendres des del 4 de juliol al 2 de setembre.L'objectiu de la proposta és donar a conèixer la riquesa del patrimoni documental de Catalunya, explicant històries sorprenents i estranyes a partir de la documentació custodiada en els arxius del territori (un total de 377), alhora que augmentar la creació de continguts culturals en català en aquestes noves plataformes de difusió.Els 10 arxius participants en el programa de podcast 'Sala 113. Històries arxivades' són: l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa, l'Arxiu del Port de Tarragona, l'Arxiu Municipal de Roses, l'Arxiu Municipal de Barcelona, l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu Comarcal Alt Camp, el Servei d'Arxiu Municipal de Palamós, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i l'Arxiu Central Administratiu del Departament de la Presidència.