L'Ajuntament de Tarragona restaura la capelleta de Sant Roc de la Part Alta

La intervenció ha tingut un cost de 4.000€ i ha anat a càrrec de les restauradores Anna Valls Berbel i Marina Prats Gual

Actualitzada 07/07/2022 a les 16:54

Capella protegida

La seva significació

L'Ajuntament de Tarragona ha completat els treballs de restauració i conservació de la capelleta de Sant Roc del carrer de la Civaderia, que havia estat protegida i amb alguns dels seus elements salvaguardats al Museu d'Història, per un actuació preventiva feta el febrer de 2021.Amb aquesta actuació el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, destaca la importància «del manteniment de tot el patrimoni de la nostra ciutat» que comporta, a més «d'un valor afegit a elements petits com aquest, una estima més gran cap a la nostra història i els referents culturals que tenim».Amb motiu del mal estat dels edificis del carrer Civaderia, números 28 i 30, on es troba la capella, durant el febrer de 2021 l'Ajuntament va encarregar uns treballs de protecció del recobriment ceràmic de l'interior, enrajolat, així com la pintura esmaltada; a l'espera de la restauració actual.Amb aquesta actuació preventiva també es van desmuntar els elements externs, principalment l'enretirada del vidre de la vitrina i se'n va extreure el contingut com les figures i ornaments; així com externament, es va desmuntar el fanalet i el drac.Aquesta representació religiosa de Sant Roc es de l'any 1967, fa 55 anys, en substitució d'una antiga pintura a l'oli que decorava la façana. Forma part d'un conjunt de capelletes que es troben a la Part Alta de Tarragona, 16 de les quals estan catalogades com a Bé Cultural.