L'Ajuntament de Tarragona envia cartes per reduir el mal ús dels contenidors tancats

Atendrà les queixes dels veïns per tal de conèixer les excepcions i tenir-les en compte en futurs imports de la taxa de la brossa

Actualitzada 06/07/2022 a les 21:21

L'Ajuntament de Tarragona ha enviat cartes valoratives als veïns del Serrallo, Cala Romana i Bonavista pel seu ús dels contenidors tancats. Tanmateix, no tots els habitatges d'aquests barris han rebut la carta, sinó només aquells amb un comportament anòmal o els que hagin reciclat correctament. Alguns receptors han protestat i han volgut desmentir que reciclessin malament.Al seu torn, el regidor de Neteja Pública, Jordi Fortuny, explica que «la bona notícia és que els usuaris es queixin», ja que la intenció és detectar els casos excepcionals i perfeccionar el sistema. Fortuny assegura que el consistori vol millorar els mecanismes de recollida selectiva i la seva corresponent valoració, amb l'objectiu de poder reduir la taxa d'escombraries a aquells que separin millor la brossa.

La prova pilot del sistema de contenidors tancats, que només repercuteix als d'orgànica i resta, es va implantar el 2021 i funciona amb targeta identificativa. Segons l'Ajuntament, els resultats fins ara són positius, ja que ha crescut força la recollida selectiva.



Ara, mitjançant l'enviament de cartes, es vol combatre l'incivisme, augmentar el reciclatge i trencar amb l'anonimat per implantar una taxa justa. El consistori ha enviat missives de quatre tipus: als que només utilitzen el contenidor de resta, als que només utilitzen el contenidor de fracció orgànica, als que han fet poc o cap ús de les targetes i als que n'han fet un ús correcte.

La situació ha provocat una allau de crítiques de veïns a les xarxes socials. «El convido a casa meva quan vulgui per demostrar-li com reciclo», assenyala un usuari. Alguns veïns de Bonavista també han criticat la situació i han demanat a l'Ajuntament que solucioni altres problemes del barri.



Al seu torn, Fortuny expressa que entén les protestes rebudes i que l'objectiu de l'Ajuntament és «rectificar i modular el que entenem per comportament normal». «Volem fer-ho encara millor i, a banda d'animar la gent a reciclar, volem detectar els casos excepcionals per tenir-los en compte», assegura el conseller de Neteja Pública. Alhora, afirma que des del consistori atendran totes les persones «que s'hagin pogut sentir ofeses» per identificar les diferents realitats.

L'enviament de cartes i el feedback entre els veïns i l'administració servirà perquè la nova ordenança, adaptada a la nova llei de residus, sigui més justa respecte al pagament de les escombraries i permeti canviar el model de gestió. «La normativa ha de tenir en compte el nivell socioeconòmic i el nivell de participació en el reciclatge», detalla Fortuny, qui ja treballa en la nova ordenança per poder fer-la entrar en vigor el 2024 o, si és possible, el mateix 2023. Alhora, el consistori perfila el nou contracte de la brossa. «Estem en la fase de poliment de tot això, per preparar-nos i no fallar», comenta.

D'altra banda, Fortuny posa en valor l'augment de la recollida selectiva al Serrallo, Bonavista i Cala Romana, la qual cosa ajuda Tarragona a apropar-se a l'objectiu normatiu europeu d'arribar al 55% de valorització de residus el 2025.



A més, també destaca que les bones pràctiques redueixen la despesa per a la incineració de residus, la qual va ser l'any passat de 4,2 milions d'euros. Amb l'entrada en vigor del nou contracte de la brossa, que inclou l'ampliació del sistema de contenidors tancats a tota la ciutat, Fortuny preveu estalviar dos milions d'euros anuals.

Un altre dels objectius de l'Ajuntament és reduir el nombre de bosses deixades fora del contenidor, sobretot a Bonavista, ja que al Serrallo i Cala Romana no existeix la problemàtica de manera tan generalitzada, segons explica el conseller. A les cartes enviades, Fortuny alerta que realitzar aquest acte incívic té com a conseqüència una sanció de 100 o 300 euros.