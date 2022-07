Impulsen una campanya informativa d'actuació en cas d'emergència al Mercat de Bonavista

La tanca de gran format ubicada al mercat també s'aprofitarà com a suport comunicatiu del projecte

Actualitzada 07/07/2022 a les 16:30

Reunions amb les entitats veïnals

L'empresa de Mercats i l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) impulsen una campanya informativa al Mercat de Bonavista amb l'objectiu de donar a conèixer a paradistes, veïns i clients els passos a seguir en cas d'activació d'una alerta per emergència al recinte.La iniciativa contempla d'una banda, la instal·lació de vuit tòtems informatius als accessos del mercat i la renovació de la senyalització horitzontal del recinte, pel que es pintaran en tota l'esplanada del mercat noves indicacions de les rutes d'evacuació en direcció als diferents punts de confinament als quals cal dirigir-se en cas d'activació de l'alerta.D'altra banda, s'ha editat una guia d'actuació en format tríptic que serà distribuïda entre entitats veïnals, clients i paradistes. Aquesta guia conté les indicacions a seguir des del moment d'activació de la fase d'alerta fins a la seva finalització. A més, conté un apartat de preguntes i respostes freqüents per tal de resoldre els dubtes més habituals. Per últim, la tanca publicitària de gran format instal·lada permanentment al mercat també s'aprofitarà com a suport comunicatiu del projecte.La campanya l'han presentat avui al Mercat de Bonavista el president de l'empresa de Mercats i conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal; i el responsable de comunicació de l'AEQT, Paco Montoya.Nadal ha destacat la importància de la iniciativa i ha subratllat que «des de l'inici de la nova etapa de l'empresa de Mercats hem dedicat molts esforços a revitalitzar i dignificar el mercadet de Bonavista per convertir-lo en un espai més modern, sostenible i inclusiu. Lògicament també volem que sigui el més segur possible, per això aquesta campanya informativa persegueix l'objectiu de dotar de recursos a paradistes, veïns i clients per tal que tinguin clar com actuar en cas de l'activació d'una alerta per emergència. Agraïm molt a l'AEQT la seva predisposició i col·laboració, així com el seu compromís amb la seguretat als mercats i mercadets de Tarragona».Per últim, Nadal també ha afegit: «d'altra banda, també estem treballant per dur a terme una campanya informativa a Torreforta, on malauradament ara fa dos anys i mig es va comprovar que també es troben en una ubicació que ho fa molt necessari».Per la seva banda, Paco Montoya ha explicat que «l'AEQT té el compromís de col·laborar amb iniciatives que contribueixin a millorar la formació i la informació a la ciutadania envers el sector químic, la seva importància, el seu funcionament, els productes que fabrica... i també els seus riscos i com cal actuar en cas d'activació d'una emergència».«El sector treballa per minimitzar els riscos de la seva activitat i evitar situacions d'emergència, amb la millor tecnologia i procediments, i amb personal altament format. Però, al mateix temps, cal que, tant les empreses internament, com la societat externament, estiguem preparats i sapiguem com hem d'actuar enfront d'eventuals situacions d'aquest tipus. Per això participem d'aquesta i d'altres iniciatives, i estem en permanent contacte i col·laboració amb la Direcció General de Protecció Civil i resta d'Administracions», ha afegit la directora gerent de l'AEQT.Aquesta campanya comunicativa al Mercat de Bonavista ha comptat amb la complicitat del teixit social i veïnal del barri. En aquest sentit, el projecte va ser exposat prèviament a les entitats veïnals implicades amb l'objectiu de compartir els objectius de la iniciativa i conèixer les seves inquietuds al respecte. Totes elles van mostrar la seva satisfacció per la implementació a la zona d'un projecte d'aquest tipus.