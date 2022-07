El primer cotxe elèctric fet a Tarragona, a punt per rodar

Per a fabricar el cotxe han fet falta dos anys de desenvolupament i 26.000 hores d'R+D

Actualitzada 07/07/2022 a les 19:33

26.000 hores de dedicació i I+D

Set up i test dinàmics

Encaixos urbà i social

Virante «Blue One». Amb aquest nom ha batejat Tecnovelero la 1a unitat tangible de la seva proposta d'automòbil per a la mobilitat elèctrica i connectada a l'entorn urbà: un automòbil biplaça, de dimensions reduïdes (només 2,5 metres), àmplia capacitat de càrrega (fins a 1.000 litres) i una autonomia sobre 300 Km ajudada a pujar per la seva lleugeresa. El prototip presentat és un vehicle assemblat a escala real 1:1, desenvolupat a la seu que la companyia automobilística té a Tarragona, i que ha comptat amb el suport financer de la pròpia empresa, del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) i altres actors.Molt ha plogut des que es presentés el projecte Virante, o la 1a unitat assemblada a escala reduïda 1:5 fa aproximadament 1 any i que ha permès reduir dràsticament l'impacte econòmic associat al desenvolupament del projecte. 26.000 hores d'I+D avalen avui una realitat que es pot veure, tocar i sentir a les instal·lacions de Tecnovelero, i de la qual el CEO de l'empresa Javier Lavernia s'enorgulleix.«Virante Blue One evidència la consecució de tots els punts del plec de requeriments amb el qual es va idear el projecte: crear un elèctric urbà disruptiu, segur, lleuger, amb bona autonomia, amplitud per als seus ocupants i gran capacitat de càrrega», explica Lavernia. L'empresa no ha ocultat la seva satisfacció per haver complert estrictament amb els objectius de desenvolupament d'un projecte de mobilitat urbana que era només un concepte sobre el paper fa dos anys.Tecnovelero té previst començar el set up de Virante «Blue One» aquest juliol per a llançar com més aviat millor els test dinàmics i altres proves funcionals amb el prototip. Un de les principals objectius de les proves que realitzarà l'automobilística serà garantir la seguretat del vehicle, per això «l'estructura del prototip ha estat fabricada en un híbrid multisecció d'acer i alumini, de gran robustesa, per a afrontar amb èxit els assajos dinàmics» comenta Lavernia. Cal destacar, que pràcticament tots els components de Virante «Blue One» han estat mecanitzats ad hoc, intentant prioritzar proveïdors locals, que han estat crucials per al desenvolupament.Les prioritats del model quan entri en producció seran facilitar una mobilitat urbana més intel·ligent, sostenible i connectada a les ciutats del futur, així com optimitzar l'eficiència en l'ús de l'energia. Per això, Virante ha estat ideat a mesura que han evolucionat els actuals marcs reguladors que propicien, per exemple, la creació de Zones de Baixes Emissions a les ciutats espanyoles a partir de 2023.«Volem transformar la manera de traslladar-nos a entorns urbans i trencar les barreres d'entrada a la mobilitat, altament condicionada pels costos d'adquisició d'un vehicle. Hi ha fórmules per a crear una nova mobilitat ajustada a les necessitats reals de l'usuari», afirma Javier Lavernia. Per al CEO de Tecnovelero, un dels principals objectius de Virante ha de ser «oferir una mobilitat intel·ligent i connectada al mateix temps que assequible: des dels 15 anys d'edat a la versió amb motor de 16 kW, sense requeriment de permís de conducció».