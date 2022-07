«Després de dos anys, ja trobàvem a faltar el Concurs de Focs de Tarragona»

Grups de famílies i amics van anar fins a la platja del Miracle amb taules, cadires i neveres per gaudir de la 30 edició del concurs

A quarts de set de la tarda d'ahir la platja del Miracle començava a rebre els primers grups de gent amb ganes de gaudir del Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona després de dos anys de no celebrar-se a causa de la pandèmia de la covid.Taules i cadires, immenses tovalloles, neveres amb el menjar i el beure i paraigües per poder salvaguardar-se de la pluja anaven omplint la platja a mesura que s'acostava l'hora d'inici del concurs. La majoria de persones que anaven arribant no coneixien les pirotècnies participants en aquesta edició del concurs, però tots venien amb moltes ganes de gaudir dels focs i convençuts que enguany, «com sempre», gaudirien d'uns «castells espectaculars».

La Iolanda i l'Enrique, de Bellvei del Penedès, van arribar amb la seva família a dos quarts de set de la tarda i es van col·locar al passeig, al costat de la plataforma de formigó, amb entrepans, begudes i un joc de cartes per matar el temps previ al castell de focs.



«Portem anys venint a veure el concurs i, després de dos anys de no celebrar-se, tenim moltes ganes de veure'l», explicava la Iolanda. Entre carta i carta, l'Enrique assegurava que, «encara que plogui, ens quedarem per veure els focs i, si cal, ens posarem sota la plataforma, però no marxarem sense veure'l». «No sabem quina pirotècnia toca avui però segur que serà genial», apuntava la Iolanda.

A pocs metres, amb tovalloles damunt de la sorra, hi havia la família de la Claudia, una família de tres generacions provinent de Colòmbia i amb residència a Tarragona des de fa més de vint anys. «Venim cada any i en anteriors edicions ens trobàvem amb problemes per aparcar. Per això enguany hem vingut més aviat, a quarts de nou», comentava la Claudia.



El Mateo, el seu fill de quatre anys, que s'estrenava per primera vegada com a públic del concurs, aprofitava per remullar-se mentre la família feia una pica-pica previ al castell de focs. «Tenim moltes ganes de focs i esperem que vagin al màxim», comentava la Claudia.

La Margarita, de Reus, també esperava amb candeletes la celebració del concurs de focs. «Venim cada any i venim tots els dies del concurs», apuntava. Altres anys havien trobat dificultats per aparcar però enguany, «com que no ha fet bon dia i no hi havia gent a la platja, hem pogut deixar el cotxe sense problema», explicava. La Margarita i la seva família anaven preparats amb cadires, entrepans, cervesa i paraigües per si la pluja feia acte de presència.

Un altre dels grups que havia arribat aviat era el de la família Moreno i amics. «Uns quants venim de la Bisbal del Penedès i els altres de Calafell», deien. Aquest grup també és dels que no es perden els focs cap any. «Ara ja ho trobàvem a faltar, en tenim moltes ganes i pensem venir tots els dies, des d'avui i fins dissabte», explicaven.



Enguany portaven entrepans per sopar, però en anys anteriors havien arribat a portar un autèntic «festival de menjar», segons les seves paraules: «cloïsses, musclos, navalles, cafè i chupitos». Tot i que no coneixien les pirotècnies que participen enguany en aquesta 30 edició del Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, tots ells esperaven que «no es baixés el llistó i puguem gaudir d'un castell de focs dels que fan època», deien.



Malgrat que ahir arribaven a la platja del Miracle a quarts de nou per qüestions de feina, «demà (avui per al lector), si fa bon temps, vindrem a mitja tarda i aprofitarem per prendre el sol i banyar-nos. Així ja estarem aquí quan comenci el concurs i no tindrem problemes per aparcar», apuntaven amb un somriure d'orella a orella.