VÍDEO: Així va saltar en paracaigudes George King, el britànic que es va colar a PortAventura

El britànic va saltar amb paracaigudes des de l'atracció més alta d'Europa, la Red Force, del Ferrari Land

Actualitzada 06/07/2022 a les 21:20

George King, el saltador britànic de 22 anys que va acabar detingut per colar-se a PortAventura i escalar una atracció, ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials, concretament a Instagram, del salt amb paracaigudes que va fer des de l'atracció més alta d'Europa, la Red Force, del Ferrari Land.El britànic ja tenia antecedents per haver grimpat sense cordes, entre d'altres, per la torre Glòries i l'hotel Melià de Barcelona. Això sí, el saltador no es va colar al parc d'atraccions sol, sinó que l'acompanyava un jove de 18 anys, que també va ser detingut, i que el filmava mentre George King saltava.