Tret de sortida del 30è Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona

Des d'avui i fins dissabte, dues pirotècnies valencianes, una de Castelló i una francesa il·luminaran el cel de la ciutat des de la Punta del Miracle

Actualitzada 05/07/2022 a les 19:31

La Pirotècnia Gironina encetarà aquesta nit la 30a edició del Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. Després de dos anys sense poder-se celebrar per la pandèmia, Tarragona viurà a partir d'avui i fins dissabte quatre nits de focs de la mà de dues pirotècnies valencianes, una de Castelló i una francesa. La protagonista d'aquesta nit és una jove empresa catalana amb seu a València que participa en el concurs per segon cop i que va aconseguir la segona posició l'any 2013.Demà serà la pirotècnia Zarzoso, una companyia familiar de Castelló de llarga tradició i dilatada trajectòria, qui llenci el castell de focs des de la Punta del Miracle. El tercer dia, divendres, serà el torn de la pirotècnia valenciana Mediterráneo. Guanyadora de l'última edició dels focs l'any 2019, serà la tercera vegada que participa en el concurs, on s'espera que mostri el potencial de les noves nissagues pirotècniques del País Valencià.Tancarà el concurs la pirotècnia francesa Mille et une étoiles, creada l'any 2000. L'empresa fa al voltant de 300 espectacles anuals, principalment a França, i serà la primera vegada que participa en el certamen. La cita, com ja és habitual, serà a les 22:30 h. des de la Punta del Miracle i s'espera una important assistència de públic. El Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona té una llarga tradició (se celebra des de 1990) i ha esdevingut un dels més importants de la Mediterrània.

El veredicte, el 10 de juliol

El veredicte del jurat es donarà a conèixer simultàniament a tots els concursants el diumenge 10 de juliol, a les 12 h., en un acte públic que se celebrarà a l'Ajuntament. Pel que fa als premis, es manté la mateixa dotació que en les edicions anteriors. El certamen disposa d'un pressupost d'uns 105.000 euros. En el cas del primer premi, Trofeu Venus Ciutat de Tarragona, està dotat amb 26.000 euros i l'encàrrec de llençar els focs de Santa Tecla.

Enguany, a més, per primera vegada, el Festival al Camp de Mart i el Festival Sota la Palmera s'alineen amb el Concurs de Focs Artificials per oferir una programació cultural complementària durant els dies del certamen. Així, el Teatre Auditori del Camp de Mart i l'Espai Jove La Palmera acolliran propostes adreçades al públic familiar i juvenil amb espectacles de circ, música i cinema. Destaquen la companyia de Circ Fili Busters, la música de la Sra Tomasa, l'últim treball de Tribade o l'actuació de Joan Masdéu.