Tarragona, candidata a acollir reunions de la presidència espanyola de la UE

El Govern ha proposat 25 ciutats espanyoles on celebrar reunions durant el mandat europeu, el segon semestre del 2023

Actualitzada 06/07/2022 a les 11:48

Tarragona és una de les 25 ciutats candidates a acollir reunions de la presidència espanyola de la Unió Europea, la qual cosa es materialitzarà el segon semestre de l'any 2023. El Govern espanyol, a través del Comitè Organitzador de la Presidència Espanyola de la Unió Europea ha elaborat i aprovat el llistat que el Govern proposarà, de manera coordinada amb les comunitats autònomes i autoritats locals, per acollir les principals reunions que s'organitzaran quan Espanya assumeixi per cinquena vegada la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea.El llistat de 25 ciutats n'inclou de totes les comunitats, amb la voluntat, afirma el Govern en un comunicat, «d'atansar Europa a tota la ciutadania i fer visible a Europa i al món la riquesa i diversitat del nostre país».Les ciutats escollides són:- Albacete- Barcelona- Bilbao- Càceres- Cadis- Còrdova- Gijón- Granada- Las Palmas de Gran Canaria- Lleó- Logronyo- Madrid- Múrcia- Palma de Mallorca- Pamplona- Sant Sebastià- Santander- Santiago de Compostel·la- Sevilla- Tarragona- Toledo- València- Valladolid- Vigo- SaragossaEls preparatius es tractaran amb les comunitats autònomes a la Conferència per Assumptes Relacionats amb la Unió Europea que es farà al País Basc a finals de mes i a la que assistiran els ministres d'Exteriors i de Política Territorial.