Més de 30 propostes i la programació de 3 dies temàtics al Festival La Terrasseta de Tarragona

Per 11è any consecutiu, el festival La Terrasseta arriba per tancar els festivals de l'estiu amb propostes musicals, de cinema i de circ que tindran lloc del 14 al 21 de setembre, en el marc de les festes de Santa Tecla a Tarragona, al Parc Saavedra. Un espai de trobada per reivindicar els valors comunitaris i gaudir de la cultura de carrer.

La Terrasseta es consolida com un festival feminista. Conscientment aposta per una programació protagonitzada, en un 70%, per dones i/o identitats de gènere dissident. A més a més, està impulsat per un nucli gestor format en un 90% per dones, identitats de gènere dissident i persones migrades, un dels pocs festivals del país gestionat per una majoria de dones. L'objectiu és apostar per la pluralitat artística i per fer visibles nous referents, tant dalt com darrera els escenaris, per tal que proliferin més formats així.

L'edició d'enguany amplia dos dies respecte les edicions 2020 i 2021 i recupera dues nits de festa fins les 5 h. Independentment d'això, l'organització fa una aposta per la configuració d'un festival més pausat i més sostenible, amb la finalitat de cuidar l'impacte al veïnat i al territori posant el focus a les propostes de circ, cinema i música.