Més de cent treballadors de la indústria del metall reclamen a Tarragona millores salarials per no perdre poder adquisitiu

Els treballadors i delegats dels sindicats de CCOO i UGT-FICA han tallat durant aproximadament una hora el carril lateral de l'avinguda Roma de Tarragona per protestar contra les retallades de drets que proposa la patronal en el marc de les negociacions del nou conveni del metall. Els manifestants s'han reunit davant les oficines d'APEMTA amb banderes i una pancarta que duia el lema 'Metall en lluita, en defensa de la negociació col·lectiva». També han cridat consignes com 'Visca la lluita obrera' o «Si això no s'arregla, canya, si no hi ha conveni, hi ha conflicte», entre altres clams.

Els sindicats exigeixen un increment salarial d'acord amb el cost de la vida, amb una clàusula que garanteixi, diuen, com a mínim l'IPC de cada any. També reclamen que el conveni tingui una vigència de tres anys i no d'un, tal com proposa l'associació empresarial, i que la jornada laboral es redueixi a vuit hores cada any. «La patronal no només no està d'acord amb el tema salarial, sinó que a més a més, ens ha presentat una plataforma que vol retallar drets, vol augmentar en setze hores la jornada anual, vol limitar les llicències retribuïdes, vol tocar les pagues extraordinàries, rebaixar l'import de l'assegurança de vida. És una plataforma totalment infumable», ha denunciat Martín.

En la mateixa línia s'ha manifestat el secretari general d'UGT-FICA a Tarragona, Moisés Fortuny, que ha assegurat que les propostes de l'empresariat són «forassenyades» i «molt agressives». «Ens proposen pèrdues d'antiguitat, conceptes que estaven fins ara consolidats. No volem perdre res del que hem aconseguit durant tots aquests anys de lluita», ha afirmat. Sindicats i empresaris tenen previst reunir-se aquest dijous per quarta vegada pet tal de continuar negociant.

«Demanem millores de drets, inclús l'aplicació de la reforma laboral al conveni, també ens estan dient que no a adaptar la nova legislació, demanem a la patronal que retiri aquesta plataforma i la faci molt més coherent. Volem negociar entorn de les nostres demandes», ha afegit Martín. Els sindicalistes no preveuen assolir cap acord fins després de l'estiu. Amb tot, si les negociacions no avancen, apunten, no descarten convocar una vaga general del sector.