La miopia en infants fa augmentar la demanda de lents a les òptiques de Tarragona

L'ús dels dispositius digitals durant la pandèmia ha intensificat l'exercici excessiu de la visió a curta distància

Actualitzada 05/07/2022 a les 20:23

Les òptiques tarragonines alerten de l'increment de la miopia en infants per exercitar en excés la visió de curta distància. L'arribada de la pandèmia va intensificar l'ús de dispositius digitals, la qual cosa ha fet créixer la demanda d'ulleres per a nens i nenes. Respecte a la influència que tenen les pantalles en la visió, les òptiques també informen d'un increment de la venda de lents amb filtre de llum blava, les quals protegeixen els ulls de la il·luminació dels mòbils, tauletes, ordinadors o qualsevol altre aparell electrònic.

El director de la botiga de General Òptica a Tarragona, Daniel Francino, exposa la situació actual en els infants: «Cada vegada hi ha més nens amb miopia. A països com el Japó o la Xina, que estan molt més avançats que nosaltres en l'àmbit digital, la miopia està esdevenint una pandèmia. Les criatures en edat escolar passen entre un 60 i un 70% del seu temps exercitant la visió de prop i l'ull s'hi acostuma a aquesta distància».



En aquest sentit, també alerta que el teletreball ha comportat molts problemes de visió. Des de l'Òptica La Creu Blanca, Júlia Nebot explica que, en els primers anys de vida, fer un ús exagerat dels dispositius digitals comporta utilitzar gran part del temps la visió de curta distància, la qual cosa «interfereix en el creixement natural de l'ull». Així doncs, la miopia apareix abans del que acostuma a ser habitual. Francino exposa que «les ulleres especials per a correcció de la visió de prop i mitja distància han augmentat entre un 15 i un 20% des de l'arribada de la covid-19».

De la mateixa manera que General Òptica i La Creu Blanca, des de les botigues de Multiópticas i Teixidó de Tarragona confirmen l'increment del problema en nens i nenes. «Des de fa uns cinc anys, cada vegada hi ha més nens i nenes miops. Com que treballen molt la visió de prop, perquè des de petits els posen davant de pantalles perquè no plorin, no desenvolupen la visió de lluny», expressen des de Multiópticas. Aquest problema no afecta només a infants, sinó també a adults, afegeixen.

Al seu torn, Óscar Castellano, de l'Òptica Glass, comenta que «la majoria de nens que necessitava ulleres fa anys era perquè tenia hipermetropia. Ara, la majoria té miopia per l'exposició a les pantalles». A banda dels infants, l'Òptica Universitària alerta de l'augment de consultes i demanda de lents entre els estudiants. «La gent jove cada vegada es queixa més de fatiga visual, molèsties o mal de cap», explica l'òptica Neus Palau, qui també informa que han notat, arran de la pandèmia, un augment de la renovació d'ulleres.

Filtre de llum blava

Administratius, dissenyadors gràfics, funcionaris, periodistes... Cada dia més gent treballa davant de l'ordinador, la qual cosa deriva en problemes de visió. Per aquest motiu, durant la pandèmia, també ha crescut la demanda de lents amb filtres de llum blava, segons informen les òptiques tarragonines. «Cada vegada hi ha més gent que demana incorporar aquesta protecció», assenyalen des de l'Òptica Teixidó.

La il·luminació LED –present en la majoria d'aparells electrònics, en l'enllumenat públic o en oficines i comerços– és una font lumínica amb major vida útil, més eficient energèticament i consumeix menys que la llum tradicional. Tanmateix, emet una gran quantitat de llum blava. Segons apunten des de l'Òptica La Creu Blanca, hi ha estudis que confirmen que passem 6 o 7 hores al dia davant de dispositius digitals, la qual cosa pot acabar provocant la Síndrome Visual Informàtica, els símptomes de la qual són cansament ocular, visió borrosa, problemes d'enfocament o altres similars.

Una de les alternatives per combatre els problemes que pot desencadenar l'exposició a la llum blava és l'ús de lents amb filtres de protecció. En aquest sentit, cada dia més tarragonins són conscients i utilitzen lents d'aquest tipus. Palau explica que «abans de la pandèmia un 10% de les ulleres venudes portaven el filtre. Ara són un 25 o 30% i la xifra va in crescendo». Incorporar aquesta protecció a les lents és opcional i té un sobrecost d'uns 30 euros, aproximadament, explica Palau.



«A la llarga totes les lents tindran aquest filtre. La gent ho agraeix», assegura. Per la seva banda, Nebot assenyala que La Creu Blanca ha incrementat en un 16% la venda d'ulleres amb filtre de llum blava, una alternativa que ofereix des de l'any 2016. En aquesta mateixa línia, Francino informa que General Òptica ha augmentat la venda del producte en un 15 o 20%.

El cas és més notable a Multiópticas, on un 90% de les vendes són amb el protector incorporat. Fins i tot, Óscar Castellano manifesta que «molta gent que no necessita graduació, es compra ulleres només amb el filtre».