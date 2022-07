Actualitzada 06/07/2022 a les 18:02

90 agents de la Guàrdia Civil participen aquesta setmana en el curs 'Especialistes en Fiscal i Fronteres' per especialitzar-se en "missions" contra el tràfic de drogues i mercaderies il·lícites, el contraban, frau fiscal i xarxes internacionals de tràfic de persones. Els policies fan pràctiques al Port de Tarragona, a l'Aeroport de Reus i a diverses unitats fiscals de la demarcació fins aquest divendres.El cos ha destacat que en el primer trimestre d'enguany, des de les dotacions de la comandància tarragonina han fet 586 controls i verificacions de caràcter fiscal, han interposat 192 denúncies per infraccions administratives, així com 320 inspeccions i registres.