La Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona reprèn l'activitat amb dos concerts

Sota la direcció de l'argentí Miguel Echegoncelay, els 80 joves que integren la formació han preparat els concerts en una estada a Tortosa

Actualitzada 06/07/2022 a les 16:33

La Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona, després de dos anys d'aturada a causa de la COVID19, ha reprès aquest mes de juliol la seva activitat. Des d'aquest dilluns i durant tota aquesta setmana, els 80 alumnes que integren la Banda i que provenen dels tres conservatoris de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa, realitzen una estada de treball a Tortosa.Unes jornades de convivència que culminaran amb dues actuacions els dies 8 i 9 de juliol. Dissabte 9 de juliol la Banda actuarà a l'Auditori Octavio Ruiz d'Amposta i diumenge 10 al teatre Auditori Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. Tots els concerts tindran lloc a les 19 hores. L'entrada és lliure i gratuïta.La Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona és un projecte pedagògic que agrupa els millors alumnes de grau professional dels conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Tradicionalment, tots els estius, aquesta formació musical es constitueix i realitza unes estades tècniques i de perfeccionament amb l'objectiu de treballar intensament durant una setmana i confeccionar un repertori adequat al nivell dels alumnes. Una tradició que s'ha vist interrompuda durant els dos passats estius però que s'ha reprès per seguir amb la formació musical del jove alumnat.Enguany, la Banda Simfònica està formada per 80 alumnes que comparteixen una setmana assajos i hores de treball al Seminari de Tortosa. A més de promocionar la formació musical, aquesta iniciativa fomenta l'esperit de convivència entre l'alumnat i propicia el creixement personal dins d'un ambient de treball que és, al mateix temps, distès i estimulador.En aquesta ocasió, la Banda Simfònica comptarà amb el director d'origen argentí Miguel Echegoncelay, que combina la seva tasca de director de diferents formacions a Europa i Amèrica amb la tasca docent com a professor de direcció d'orquestra al Conservatori de Música i Acadèmia Superior de Música d'Estrasburg així com la docència en màsters de direcció dels conservatoris de Basilea i de Zurich.El programa amb què la Banda encara els dos concerts ha estat escollit pel director Miguel Echegoncelay amb l'objectiu de transmetre les llums i ombres dels últims anys passats, però amb l'esperança i confiança d'un nou futur. Els joves interpretaran obres de Carolyn Bremer, Alfred Reef, Aaron Perrine, Frank Ticheli, Steven Bryant, MMichael Markowski o Omar Thomas.