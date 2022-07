L'IMET farà tot el juliol un festival d'educació artística al carrer a Tarragona

'TastART' serà present al centre i als barris

L'Institut Municipal d'Ensenyament (IMET) va iniciar ahir l'activitat d'educació artística al carrer, una proposta per a les tardes de juliol a la ciutat. En aquesta primera sessió va dur a terme un mosaic de trencadís col·lectiu.

TastART és una activitat familiar que vol omplir Tarragona d'art i creativitat en diferents disciplines. Cada setmana es proposa una temàtica o àrea de creació, en diferents carrers i places. En aquesta primera setmana de juliol, es faran sis accions a la Part Alta, el Serrallo, Campclar, Bonavista, Santa Pere i Sant Pau i Sant Salvador que estimularan els nens i nenes a la participació en les arts plàstiques. La segona setmana, de l'11 al 17 de juliol, el teatre serà el protagonista amb tastets de 6 tallers que convidaran a la participació. Es faran a Sant Salvador, Part Alta, Campclar, Bonavista, Sant Pere i Sant Pau i al Parc de la Ciutat.

Set de circ es la temàtica escollida per la tercera setmana. Amb una proposta que pretén generar un espai on descobrir el món del circ i les seves disciplines. Del 18 al 24 de juliol, davant del Centre Cívic de Torreforta, es podrà gaudir de 4 espectacles i participar a 7 tallers.

Finalment s'ha preparat una experiència pensada per atreure molts públics, no només infants, que es el Cinestiu en Família. Aquest mini cicle de projecció de 6 pel·lícules a les 21.30h, es podrà veure a Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Campclar, Torreforta, Part Alta i Part Baixa. Del 26 al 31 de juliol, cinema per a tothom i a l'aire lliure. El període de vacances escolars esdevé un moment clau per desenvolupar activitats educatives que garanteixin la igualtat d'oportunitats. L'IMET vol amb aquestes actuacions potenciar i afavorir la creació d'una oferta de lleure educativa rica a la ciutat.