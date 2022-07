Estudiants de la URV visiten el Centre Tecnològic de Messer a Alemanya

L'empresa va convidar als estudiants del grau d'Enginyeria Química que van ser guanyadors del 10è Premi Messer a un viatge a Alemanya

Actualitzada 06/07/2022 a les 18:32

La col·laboració de Messer Ibèrica amb la Universitat Rovira i Virgili, especialment amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ), compleix enguany una dècada. A mitjan juny, l'empresa gasista va lliurar el 10è Premi Messer per a estudiants de grau d'Enginyeria Química i per a commemorar aquest aniversari va convidar als guanyadors a un viatge a Alemanya.Juntament amb ells van emprendre també el viatge els guanyadors de la 3a edició del Premi Messer per a estudiants d'Enginyeria de Bioprocesos Alimentaris. Tots ells van visitar la setmana passada el Centre Tecnològic del grup Messer a Krefeld. Messer desenvolupa en aquest centre noves aplicacions de gasos per a diferents sectors, entre ells la indústria alimentària, química i farmacèutica, el sector mediambiental, soldadura i cort. A les instal·lacions es realitzen també proves pilot per a diversos clients.El grup de deu estudiants i dos professors de la ETSEQ va ser rebut per Davor Spoljaric, director de Sales Application Technology del grup qui va presentar el seu departament, els objectius i les eines estratègiques, així com els projectes en els quals estan treballant. Els futurs enginyers van recórrer les diferents estades del Centre Tecnològic guiats pel seu responsable Frank Gockel.A continuació, van realitzar diversos tallers per a experimentar de prop aplicacions per al transport refrigerat, solucions tecnològiques per al tractament d'aigua, processos per a l'extracció d'olis i greixos amb CO2 supercrític i l'ús de gasos per a soldadura i impressió 3D. Durant la seva visita, els alumnes també van tenir l'oportunitat de compartir amb estudiants en pràctiques i enginyers del centre per a informar-se sobre possibilitats del desenvolupament professional a Messer.Els premiats i els seus professors van mostrar el seu agraïment a Messer per aquesta invitació i l'oportunitat d'adquirir coneixements pràctics in situ. Tots ells coincideixen que aquesta experiència ha estat molt positiva i que guardaran un grat record d'aquesta visita.