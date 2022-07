Es busquen 50 persones per treballar al Port de Tarragona

Adecco obre el procés per seleccionar conductors i operaris per la gestió del transport de vehicles a la plataforma logística

Actualitzada 06/07/2022 a les 11:23

L'empresa de gestió laboral Adecco ha anunciat que comença el procés de selecció de 50 persones per ocupar llocs de treball al Port de Tarragona. En concret, segons explica l'empresa, han de seleccionar 25 conductors i 25 operaris de trinca (subjecció dins els vaixells) i destrinca.Adecco afirma que es tracta d'una oferta amb salaris molt competitius. En concret s'ofereixen 120 euros diaris a més de complements per nocturnitats, festius i caps de setmana.La tasca dels contractats serà la de realitzar l'operativa de conducció de vehicles al Port, la conducció d'aquests des de la zona logística on estan estacionats fins al vaixell de càrrega i el corresponent trincat dins el buc. Tan sols es treballa els dies que hi ha entrada de vaixells i operativa, indica Adecco.No cal experiència prèvia, però caldrà disposar de 100 jornals acreditats per la Ley de Puertos del Estado, o el certificat professional d'estibador o alguna de la FP que determini el Ministeri de Foment per la prestació de servei portuari: Tècnic/a en equips electrònics de consum, tècnic/a en electromecànica de vehicles, tècnic/a en instal·lació i manteniment electromecànic/a, tècnic/a en pesca i transport marítim, entre d'altres. És imprescindible disponibilitat i flexibilitat horària i incorporació immediata.Els interessats poden el seu CV i el títol d'FP a adeccotarragona@adecco.com o consultar les vacant disponibles i inscriure's a la oferta a l'ENLLAÇ