El Quiosquet de Tarragona es reforça amb una programació estable durant tot l'any

Aquest dimecres comencen les activitats d'estiu a l'espai de dinamització, prevenció i oci de la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+

Actualitzada 06/07/2022 a les 17:45

A punt de complir un any de vida, l'espai de dinamització, prevenció i oci de la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ de l'Ajuntament de Tarragona ubicat a la Rambla Nova i conegut com el Quiosquet es reforça estrenant una programació estable durant tot l'any. Aquest dijous comencen les activitats del cicle d'estiu, que s'allargarà fins al setembre i que inclou tallers, lectures, la gravació d'un podcast, presentació de projectes, etc.En paraules la consellera de Feminismes i LGTBIQ+, Cinta Pastó, «després de gairebé un any de rodatge, el Quiosquet comença una nova fase que aprofundeix en l'objectiu fundacional, que és esdevenir un espai de referència en la sensibilització i la prevenció, especialment entre la població més jove».La programació de l'estiu comença aquest mateix dimecres 6 de juliol amb un taller de feminisme per a joves, que s'estendrà de les 16.30 h a les 19.30 h, és a dir, tot l'horari d'obertura del Quiosquet. L'horari de l'espai durant l'estiu és els dilluns, dimecres, divendres de 16.30 a 19.30 h i els dissabtes de 10 a 13 h.Paral·lelament a la programació, el Quiosquet continuarà sent el Punt Lila i Arc Iris fix i un espai de comunicació i interrelació per explicar les campanyes i iniciatives de l'Ajuntament en matèria feminismes, LTBIQ+, oci i prevenció a la població.Pel que fa a la programació, setmanalment hi haurà una sessió de recomanacions de contes igualitaris i tallers a peu de carrer sobre feminisme, prevenció de la violència, interseccionalitat (al voltant de problemàtiques com el racisme o el capacitisme) i sobre el col·lectiu LGTBIQ+.Mensualment el Quiosquet esdevindrà un espai d'entitats i emetrà un podcast en directe a càrrec de l'equip de Catorze Eixos. Bimensualment, en mesos alterns, hi haurà una lectura poètica i una exposició d'art i sensibilització. Semestralment, per acabar, l'espai servirà de plataforma per presentar projectes socioculturals.Finalment, el Quiosquet també acollirà accions puntuals, que van des de la celebració de dies internacionals a ser escenari de concerts o festivals. Durant l'estiu, en aquest últim àmbit hi haurà un vermut electrònic el dissabte 13 d'agost cap al migdia (12 h) amb motiu de les festes de Sant Magí i un altre el 17 de setembre a la mateixa hora coincidint amb les festes de Santa Tecla.