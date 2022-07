El Museu Diocesà de Tarragona renova dues sales que mostren peces datades des de la prehistòria fins al segle XIV

En paral·lel, des de l'Arquebisbat de Tarragona han recalcat que tenen a punt el projecte «estratègic» per traslladar tot el museu a la Casa dels Canonges. Es tracta d'un espai de 4.000 metres quadrats, on en un futur es vol ubicar totes les col·leccions d'art sacra. Amb tot, la institució encara no té resolt el finançament, ja que el cost d'aquesta actuació s'enfilaria a uns 3 milions d'euros. Per aquest motiu, han fet una crida a les administracions superiors per desencallar el projecte, aturat des del 2008 arran de la crisi econòmica.