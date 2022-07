Creix l'afluència de 'tèxtils' a les platges nudistes de Tarragona després de la pandèmia

A la Savinosa, la Waikiki i la Roca Plana el problema va cada vegada a pitjor i, a més, totes han perdut sorra pels últims temporals

Durant els últims anys hi ha hagut moltes queixes sobre la presència a les platges nudistes de, adjectiu que utilitzen els naturistes per referir-se a les persones que porten banyador a l'hora de remullar-se o prendre el sol. Arran de la pandèmia, aquest problema ha anat en augment.Així ho confirma Segimon Rovira, president de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC) i de l'Associació Club Català de Naturisme: «Després de la pandèmia hem notat que a les platges nudistes hi ha més gent amb banyador». Una pràctica que poden considerar com una invasió, aquells que venen a aquestes zones de la ciutat buscant privacitat.

La Waikiki, la Savinosa i la Roca Plana són les tres platges nudistes de Tarragona i en totes ha augmentat la presència de tèxtils. L'increment del turisme pot haver-hi influït, però Rovira assegura que això no és excusa, ja que «totes les platges estan ben senyalitzades pels ajuntaments, per evitar que passin aquestes coses».



Aquesta problemàtica «no permet consolidar bé el nudisme ni que s'animi gent nova, ja que molts es poden sentir incòmodes per si algú els arriba a fotografiar», confesa el president de la FNNC. Per una altra banda, explica que el nombre de banyistes nudistes al territori s'ha estabilitzat.

Xavi C., naturista i usuari habitual d'aquestes platges, concorda amb Rovira. «Com són tan boniques i estan envoltades de natura, tothom vol venir. Ja tenim poques platges, com perquè vinguin a ocupar el nostre lloc», expressa. A més, les publicacions a internet han jugat el seu paper en aquesta massificació de les zones nudistes.



«De vegades, la gent pot sentir que els tèxtils els estan envaint, no s'han produït baralles ni discusions però sí és veritat que existeix malestar entre nosaltres», reconeix. La Cala Fonda o Waikiki és la més perjudicada en aquest sentit, ja que és molt petita. També hi ha queixes per la situació que es viu a la Savinosa: «La platja està dividida en dos, però els nudistes cada cop tenim menys espai».

Falta sorra a les platges

Els naturistes han de lidiar amb un altre mal de cap: la falta de sorra. «La cala de la Roca Plana té molt poca sorra, l'any passat ja es va intentar recuperar, però no ha servit», explica Segimon Rovira.



Xavi C. afegeix que «els temporals de les últimes setmanes han provocat que dues de les tres parts que conformen la Roca Plana estiguin pràcticament inundades». Només una part ha quedat amb sorra, tot i que també hi ha menys de l'habitual. Això fa que tots els banyistes, tant nudistes com tèxtils, es concentrin al mateix lloc, creant una situació incòmoda.

Els naturistes també reclamen que hi hagi més presència de la Guàrdia Urbana a la platja de la Roca Plana. «Necessitem que passin patrulles de la Guàrdia Urbana amb més freqüència per la platja, ja no només pel tema dels tèxtils, sinó també perquè hi ha molta gent que va amb el gos per la sorra», expressa Xavi C. A més, «hi ha gent que es queda a dormir per les nits i fa fogueres. És perillós perquè tenen el bosc al costat». Sembla que les senyalitzacions no són suficients, per això, els usuaris de la platja demanen més presència policial.