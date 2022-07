Tarragona inicia una campanya de conscienciació sobre la recollida dels excrements dels gossos

Els dos educadors ambientals contractats també faran tasques informatives de la recollida selectiva i abocaments incontrolats

Actualitzada 05/07/2022 a les 15:38

Aquesta setmana ha iniciat una nova campanya de conscienciació i civisme sobre els excrements de gossos. Durant els propers mesos i en diferents fases de la campanya, dos educadors ambientals passejaran per la ciutat informant als amos dels gossos de la ciutat, del procediment cívic a l'hora de recollir els excrements de les seves mascotes.Els consellers Jordi Fortuny, de Neteja Pública; Cristina Guzmán, de Seguretat Ciutadana i Elvira Vidal, de Benestar Animal, han presentat aquest matí la nova iniciativa. Fortuny ha destacat la importància de tasques com aquestes «per demanar responsabilitats i poder fer pedagogia entre els tarragonins i tarragonines, que la majoria actuen correctament, però cal erradicar del tot amb aquest problema que, malauradament, ens trobem massa sovint».Així doncs, des d'ahir i en horari de matí i tarda, aquests agents aniran per diferents punts de la ciutat, i al mateix temps que informaran, facilitaran als tarragonins i tarragonines, ampolles d'aigua i bossetes per a procedir correctament. Durant la campanya també s'aprofitarà per informar als ciutadans de totes les qüestions relacionades amb recollida selectiva, abocaments incontrolats i dubtes que pugin sorgir als usuaris.L'empresa que durà a terme la campanya és SM Servicios Mediambientales i compta amb un contracte de 2 agents cívics que treballaran de dilluns a dissabte, per un total de 80 hores setmanals, durant 8 setmanes, que segurament durem a terme la meitat ara a l'estiu i la resta a la tardor.L'Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals determina que els propietaris de gossos els han de portar lligats i, a més, n'han de recollir els excrements (article 39) i abocar una miqueta d'aigua al lloc on han miccionat per evitar males olors i no fem malbé l'espai públic. L'incompliment d'aquesta ordenança té tipificada una sanció de 300 €.Des de l'any 2009, la Unitat de Medi Ambient (UMA) de la Guàrdia Urbana de Tarragona inspecciona, controla, vigila i denuncia actes incívics relacionats amb els animals de companyia. Durant aquest estiu també hi haurà agents vestits de paisà controlant aquest tema.Tot i així, els veïns de Tarragona pateixen les molèsties de l'incivisme d'alguns amos d'animals i les despeses que representa mantenir l'espai públic net. El cost de retirar un excrement de gos es pot quantificar en vuit euros. L'any 2015 l'incivisme va costar un milió d'euros.La consellera de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán, ha apuntat que «els veïns en pateixen les molèsties i cal un treball intens i transversal amb els diferents departaments de l'Ajuntament, per resoldre-ho».Tarragona disposa de tretze pipicans situats en espais urbans i en un futur immediat en tindrem 5 mes de nous, que seran al barri del Pilar, amb un canvi d'emplaçament de l'actual, a Icomar, El Serrallo, Tarragona2 i Torreforta.Els actuals estan ubicats a: Parc de la Reconciliació, Parc de la Ciutat, darrere de la Piscina Municipal Part Baixa i Serrallo, Camp de Mart, entre el c. Zammenhoff i el c. Caputxins, Parc del Francolí, parc entre c. Violant d'Hongria i c. Miquel Servet (SPiSP), zona ubicada entre la Guàrdia Civil i el bloc St. Tadeu (SPiSP), al carrer Josep V. Foix (Vall de l'Arrabassada), al Parc de la Piconadora (davant del bl. 5 de la urb. Riu Clar), al carrer Riu Fluvià (Torreforta) i al barri del Pilar (que canviarà d'emplaçament).Aquests espais, tal i com ha apuntat la consellera Elvira Vidal «estan habilitats per a què les mascotes facin les seves necessitats, però alhora també és un bon lloc per sociabilitzar i compartir experiències entre els propietaris».En els darrers anys l'Ajuntament ha treballat intensament en l'extermini o reducció al màxim possible la presència d'abocadors incontrolats a la ciutat. Aquesta feina, duta a terme conjuntament per la UMA i Neteja Pública, ha estat molt fructífera en zones que es veien totalment descontrolades, però tot i així aquest es un problema latent i malauradament sense fi.Les sancions son elevades i s'han senyalitzat molts punts de la ciutat amb l'avís pertinent; però tot i així torna a succeir i les investigacions per trobar els autors sovint son feixugues; tan pel fet de ser voluminosos, com abocaments incontrolats amb materials perillosos per la salut pública i mediambiental.Les darreres xifres, tot i que han disminuït, son de gener a juny d'enguany 35 multes per incomplir la llei de residus, la majoria lleus i unes 192 multes per incompliment de l'ordenança municipal, 166 de voluminosos i 26 per deixar les bosses de la brossa fora dels contenidors.