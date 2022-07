Serrat i Sabina amb veu tarragonina

El 31 de juliol s'estrena Tribut a Serrat&Sabina, amb una formació integrada per músics del territori

Actualitzada 05/07/2022 a les 07:18

L'any 2007, Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina van gravar el treballque més endavant es va convertir en una exitosa gira, interpretant cançons l'un de l'altre amb un repertori de tots els seus millors èxits.Aquest estiu, la Banda Tributaria de Tarragona, una formació integrada per músics i professionals de poblacions com Tarragona, Reus, Valls, el Vendrell, el Catllar, Alcover, Vandellòs, o Bonastre, retran homenatge als dos grans mestres amb l'espectacle, una reproducció del concert original amb forma de tribut.

«No existeix cap banda de tribut que hagi fet un projecte com aquest, de gran format, i retent homenatge a aquests dos grans músics a la vegada», explica Pep Martí, responsable de premsa del projecte.

El concert tindrà un repertori calcat al de la gira de Serrat i Sabina, amb èxits que són a la vegada grans clàssics. Així, el públic podrà taral·lejar temes com Hoy puede ser un gran día, Aquellas pequeñas cosas, Mediterráneo o Paraules d'amor de Serrat, així com Quien me ha robado el mes de abril, 19 dias y 500 noches, Y nos dieron las diez o La del pirata cojo de Sabina.



Com a bona banda de tribut, els músics faran un concert que transportarà el públic en l'espai i el temps, de manera que, si tanquen els ulls, els semblarà que sobre l'escenari hi són els cantants originals. Tot plegat s'aconsegueix gràcies a la direcció musical de Paco Martin París, un dels músics més reconeguts i amb més prestigi del nostre territori.



En el paper dels dos pájaros, Serrat i Sabina, hi haurà Ernest Bertran (Joan Manuel Serrat) i Roger Fuster (Joaquín Sabina). A més, el concert incorpora també dues veus femenines, la de Rakel Esteve i Laia Batlle, les quals aporten dues sonoritats espectaculars i diferents a la vegada, on la dolçor i sensibilitat de la Laia contrasta amb la raça i el caràcter de la Rakel.



Sobre l'escenari els acompanyaran Camilo Rey (saxo alt); Emilio Cabello (saxo tenor); Enrique Ordax (saxo baríton); Xavi de la Salut (trompeta); Josué García (trompeta); Aureli Andrés (trombó); Juan Manuel Pulgar (guitarra); Jorge Varela (piano); Ferran Noguera (baix); Paco Martín (bateria) i Luis Chacón (percussió). En l'apartat tècnic, XL produccions n'assumeix la direcció de llum i so, mentre que la producció és a càrrec de Xavi Bové (Maxa Produccions). També hi col·labora Beba33.

«Hem volgut fer un tribut incorporant encara més músics sobre l'escenari que en la gira original, per tal d'afegir encara més categoria musical. Per tot plegat, el resultat és espectacular», explica el Pep Martí. A més, el responsable de premsa es mostra convençut que el concert aconseguirà despertar la nostàlgia de l'espectador amb cançons que ja són grans clàssics, i també fent-lo gaudir amb temes «que sonen molt fort i amb molt de soroll».

L'estrena de Dos pájaros y mucho ruido serà diumenge 31 de juliol a les 21.30h, a la Festa Major del Morell (amb entrada gratuïta), i posteriorment tornarà a sonar el 20 de setembre al Camp de Mart, formant part del calendari d'actes de les Festes de Santa Tecla de Tarragona.