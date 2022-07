Nous lavabos públics al Mercat de Bonavista

Estaran a disposició de veïns, paradistes i clients cada diumenge en horari de mercat

Actualitzada 05/07/2022 a les 12:40

El Mercat de Bonavista compta des d'aquesta setmana amb nous lavabos públics, que estaran a disposició de veïns, paradistes i clients del mercat cada diumenge en el seu horari d'obertura, de 8.30 a 14.00h.Els serveis, que estan ubicats al costat de la pèrgola del mercat, compten amb accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i canviador de nadons tant al lavabo d'homes com al de dones.El president de l'empresa de Mercats i conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Didac Nadal ha destacat que «l'empresa de Mercats segueix treballant amb l'objectiu de dignificar els mercadets. Instal·lar lavabos públics al mercadet de Bonavista no només era una reivindicació per part de marxants i usuaris, sinó una necessitat per a un dels mercadets ambulants més grans d'Europa i que gràcies a les intervencions dels darrers anys està tornant a recuperar el seu prestigi».El Mercat de Bonavista està format per més de 200 parades, ocupa una superfície de més de 50.000 mi està considerat un dels mercats ambulants més grans d'Europa.