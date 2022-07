La URV desenvolupa una eina d'anàlisi de dades massiva en el núvol

Es tracta de l'aplicació de codi obert Lithops que ha sorgit del projecte europeu Cloudbutton

El coordinador del projecte europeu és el catedràtic Pedro García López, que també lidera el grup de recerca CloudLab amb experts en tecnologies en el núvol i la transició digital, grup que manté col·laboracions amb servei de salut britànic per analitzar els pròxims anys dades virals de pandèmies, com la covid. Lithops «ja ha assolit un gran èxit mundial» i permet «simplificar la transició al núvol». El que fa Cloudbutton és «executar el codi de la màquina local en un superordinador infinit al núvol» de manera que els analistes de dades no hagin «de lluitar amb l'alta complexitat dels sistemes distribuïts desplegats al núvol». Els investigadors han rebut fons Next Generation per a la creació d'una empresa d'anàlisi de dades de salut (genòmica, metabolòmica) i col·laboren amb experts en metabolòmica del grup de recerca YanesLab, de l'investigador Oscar Yanes). També es crearà una empresa derivada (spin-off) d'anàlisi de dades de salut.

Un equip d'investigadors del departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV ha liderat el projecte europeu Cloudbutton, del qual ha sorgit una eina de codi obert, d'anàlisi massiu de dades al núvol, anomenada Lithops. Amb un pressupost de 4,3 MEUR, el projecte compta amb socis com IBM, RedHat o l'Imperial College de Londres, entre d'altres. Científics anglesos del Hutton Institute analitzen el genoma humà amb Lithops i científics alemanys de l'European Molecular Biology Laboratory analitzen dades metabolòmiques de salut. IBM el fa servir comercialment per a clients del sector financer i bancari i la URV processa dades geoespacials del satèl·lit europeu Sentinel II per analitzar mapes de tot Catalunya en pocs segons.