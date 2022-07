Els hotels de Tarragona tanquen juny superant les xifres prepandèmiques

A l'últim mes hi ha hagut un 80% d'ocupació a tota la ciutat i un increment del turisme alemany respecte a altres anys

Actualitzada 04/07/2022 a les 19:57

Els hotels de Tarragona han tancat juny amb un 80% d'ocupació a tota la ciutat, superant les xifres dels anys prepandèmia. «Ha sigut dels millors mesos des de fa molt de temps, altres anys en aquest mateix mes teníem al voltant d'un 70% d'ocupació», comenta Xavier Jornet, president de l'Associació d'Hotels de Tarragona. «Ha sigut tot a última hora, no amb reserves anticipades», afegeix. Aquests números auguren un bon estiu per als establiments hotelers, que veuen com el turisme s'està recuperant.

Jornet creu que el motiu pel qual s'ha incrementat el percentatge d'ocupació aquest juny és «perquè la gent té moltes ganes de sortir després de tot el que ha suposat la covid-19, sobretot la gent de fora». Seguint aquesta dinàmica, el president de l'AHT expressa que hi ha bones previsions de cara al juliol i l'agost: «En aquest cas sí que hi ha moltes reserves prèvies i esperem que les xifres siguin igual de bones que les dels anys d'abans de la pandèmia».

Els hotels tarragonins preveuen tenir al voltant d'un 90% d'ocupació. El fet que els turistes facin les reserves amb tanta antelació, permet encarar l'estiu amb més tranquil·litat, sense haver d'esperar a última hora per saber com anirà. Únicament sorgeixen dubtes respecte a l'última setmana d'agost, que segons com vagi, tancarien aquell mes amb un 90 o un 95%.



El que tenen clar és que la segona i la tercera setmana de cada mes, seran les més intenses. «Durant aquestes dues setmanes que estan al voltant del dia 15, es pot arribar al 100% d'ocupació, depenent de quan caiguin els caps de setmana» explica Xavier Jornet, qui assegura que es repeteix tots els estius. Respecte al setembre, el president de l'Associació d'Hotels de Tarragona creu que serà un bon mes, com de l'època prepandèmia, tot i que hi ha certa incertesa.

Increment del turisme alemany

«A Tarragona, el turisme internacional que teníem i seguim tenint ara és l'europeu, que moltes vegades es desplaça amb cotxe», destaca Jornet, qui afegeix que la quantitat de turistes que venen de fora del continent és «pràcticament insignificant».

La sorpresa d'aquesta temporada d'estiu és que el turisme alemany s'ha incrementat molt respecte a altres anys. Pel que fa als francesos, segueixen ocupant el primer lloc pel que fa a volum. Els britànics, que l'any passat van tenir problemes per moure's, segueixen tenint presència com abans de l'arribada de la covid-19. Per altra banda, el turisme italià encara no ha arribat, ja que acostuma a viatjar més tard, sobre mitjans d'agost. La gran excepció és el mercat rus, que si l'any passat viatjava amb comptagotes, ara «ha desaparegut per culpa de la guerra».

Segons explica el president de l'AHT, els turistes de fora de l'estat suposen una mica més del 50% de l'ocupació total. «Entre setmana és quan venen els turistes de fora, i en canvi, durant els caps de setmana hi ha més turisme de proximitat». Xavier Jornet confirma que el turisme internacional s'ha recuperat.



Les xifres de juny, que han estat per sobre del que s'esperava, ho corroboren i inviten a ser optimistes de cara als propers mesos. A més, els hotels de la ciutat juguen amb un gran avantatge i és la riquesa cultural de Tarragona, un gran atractiu pels visitants, juntament amb el clima, les platges, els establiments d'oci i la restauració.