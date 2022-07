Amics de la Gent Gran de Tarragona requereix més voluntaris per absorbir la demanda

La fundació fa acompanyament emocional a 20 persones a Tarragona i té en llista d'espera unes altres cinc

«És molt bonic que et vinguin a fer companyia i surtin amb tu a passejar». Isabel Badia, veïna de Tarragona de 91 anys, ha pogut beneficiar-se del servei de voluntariat de la Fundació Amics de la Gent Gran en els darrers anys. Actualment, l'entitat fa acompanyament emocional a 20 persones a la ciutat i té unes altres cinc en llista d'espera. La tècnica social de la fundació al Baix Camp, Tarragonès i Ribera d'Ebre, Magda Civit, insisteix en la necessitat d'aconseguir més voluntaris. «Costa molt aconseguir-ne», expressa.

Amics de la Gent Gran és una fundació que lluita contra la soledat i la marginació social de les persones de la tercera edat a través de l'acompanyament de voluntaris. Avui dia, a Tarragona n'hi ha 22, entre els quals es troba Gloria Awad, qui porta un any col·laborant amb l'entitat i ha pogut assistir a tres persones. «M'agrada ajudar», afirma.



Els voluntaris es desplacen al domicili d'aquells que ho necessitin i els fa companyia o surten a passejar amb ells, juguen a jocs de taula o llegeixen un llibre, entre altres possibles activitats. «El compromís és trobar-se almenys un dia a la setmana durant dues hores. Nosaltres adaptem els horaris per facilitar l'acompanyament», explica Civit. A més, l'entitat busca trobar punts en comú entre la persona acompanyada i el voluntari a l'hora de definir el tàndem i també fa seguiment de la relació.

L'acompanyament, tot i que poden existir casos excepcionals, és per a persones de més de 65 anys. «La majoria són dones. Ara tenim 18 dones i 2 homes. Tots viuen sols», apunta Civit. Segons exposen des de l'entitat, el 2021 el 41% de la gent gran va manifestar un augment del seu sentiment de soledat durant la pandèmia. I a banda de la demanda de voluntaris, Amics de la Gent Gran també va encetar fa un parell de setmanes la campanya Estiu en Companyia per combatre una de les èpoques més dures de l'any per a les persones que se senten soles.

La fundació demana a la ciutadania col·laborar mitjançant donatius per fer possible la campanya. L'objectiu final és superar els 50.000 euros per tal de fer grans dinars i celebracions que acolliran la gent gran i el voluntariat en una trobada multitudinària. El fons també es destinarà a fer trucades de suport emocional i visites de reforç i organitzar altres activitats, com sortides en vaixell, visites culturals o passeigs en grup.

Un acompanyant, un amic

La Fundació Amics de la Gent Gran organitza diferents activitats per reunir acompanyants i acompanyats, com un berenar a la cafeteria Colom21. Al berenar assisteix Badia, qui va comptar amb el suport d'un voluntari després de rebre tractament de radioterapia, fa quatre anys. «Estava sola a casa i és molt bonic que vingui algú», comenta. Tanmateix, fa uns mesos va deixar de formar part del programa, en el moment de jubilar-se la seva filla, Maria Teresa Rodríguez, una de les voluntàries d'Amics de la Gent Gran a Tarragona. Ara, Badia va amb ella quan fa el seu acompanyament.

Al seu torn, Awad passa part del seu temps amb Àngels Pérez. «La Gloria m'ajuda molt», expressa Pérez, qui, com passa moltes vegades, va arribar a Amics de la Gent Gran a través de l'Institut Municipal de Serveis Socials. «No sortiríem de casa sense els voluntaris», assenyala. Entre rialles, Awad explica que amb ella a casa canta cançons de Serrat. «M'encanta», respon Pérez, qui surt a passejar i a prendre un refrigeri a la plaça dels Carros, prop d'on viu, quan rep la visita d'Awad.

Una altra voluntària és Cristina Martínez, qui col·labora amb l'entitat des de fa anys. Actualment, acompanya Guadalupe Piñana i el seu marit, Abelardo, qui assegura que «la voluntària és fabulosa». «És divina, molt afectuosa i té paciència», afegeix Piñana. Des de fa un parell d'anys, Martínez l'ajuda a desfogar-se, li dona conversa i surt amb ella a passejar. «Ens van recomanar que demanéssim un voluntari perquè el meu marit no està molt bé i això ens ajudaria», explica Piñana, veïna del centre de Tarragona.