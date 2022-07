Més de 720 nens participen als Casals d'Estiu Municipals de Tarragona

Les tres primeres setmanes de juliol són les que han tingut més demanda per part de les famílies

Actualitzada 04/07/2022 a les 19:05

Més de 750 infants de la ciutat participaran als 9 casals municipals de la ciutat durant aquest estiu. Aquest any, per primera vegada, els Casals municipals de la ciutat s'han coordinat des de l'Institut Municipal d'Educació, de la mà de les associacions de famílies i d'entitats del món educatiu, del lleure i culturals arrelades al territori.El conseller d'Educació Manel Castaño ha destacat que «els Casals d'Estiu són una magnífica oportunitat per continuar treballant l'educació en el lleure, una eina clau per a lluitar contra la segregació escolar i vetllar per la igualtat d'oportunitats». Aquest dilluns, arrenca la setmana amb més afluència d'infants, de fet les 3 primeres setmanes de juliol són les que han tingut més demanda per part de les famílies. Durant aquests dies, els casals han cobert el 95% de les places que s'han ofert.

Els Casals Municipals estan repartits per tota la ciutat i es duen a terme als centres escolars següents: Escola Riu Clar, Escola Els Àngels, Escola Bonavista, Escola Sant Salvador, Escola Sant Pere i Sant Pau juntament amb l'AFA Marcel·lí i Domingo, Escola Tarragona, Escola Saavedra, Escola Miracle i Escola Pau Delclòs.



Des de l'Institut Municipal d'Educació, a més, s'han volgut potenciar els recursos educatius amb els que compta Tarragona, d'aquesta manera el Museu Arqueològic, Patrimoni Històric, Patronat Municipal d'Esports, Museu del Port col·laboren oferint activitats educatives per complementar la programació de cada casal municipal segons el seu interès i eix temàtic.

Festa dels Casals Municipals

El proper 14 de juliol es durà a terme una jornada de trobada de tots els Casals Municipals al Parc de la Ciutat. Una trobada de to festiu, de joc i diversió, en un espai públic i enmig de la ciutat, en la qual hi estan convidats tots els infants que participen als Casals Municipals.

Matrícula oberta

Els casals on encara queden places algunes de les setmanes s'estan gestionant matricules de forma individual des de l'Institut Municipal d'Educació i de la mà de cada casal i dels centres educatius. Les persones interessades poden adreçar-se al mateix casal o bé enviar un coreu electrònic a: suportcasalsestiu@tarragona.cat, o trucar al 877016750.