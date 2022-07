Lorena de la Fuente, candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Tarragona a les municipals

El president de Cs, Carlos Carrizosa, destaca que les principals banderes del partit a Tarragona seran la «lluita contra la inseguretat i l'incivisme»

Actualitzada 04/07/2022 a les 17:12

Ciutadans (Cs) ha anunciat que Lorena de la Fuente serà la candidata a l'alcaldia de Tarragona a les eleccions municipals de 2023. Ha estat el president de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, acompanyat del diputat per Tarragona, Matías Alonso, qui ha fet pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit de confiar en De la Fuente per a encapçalar la pròxima llista municipal de la formació liberal a Tarragona.Carrizosa ha destacat el fet que De la Fuente hagi treballat per a l'administració pública perquè «ha de tenir múscul, el múscul són tots aquests servidors públics que treballen per a l'administració pública com els funcionaris, policies, professors i sanitaris». «No els 'xiringuitos' ni els endollats, sinó la gent que treballa en el dia a dia per a tots nosaltres», ha afegit Carrizosa.El líder taronja ha recordat que el grup municipal ha aconseguit millores com la instal·lació de càmeres de vigilància i una platja per a gossos i ha explicat que treballarà perquè s'implanti un pla de seguretat d'emergències químiques.Carrizosa ha assegurat també que les principals banderes del partit liberal a Tarragona seran la lluita contra la inseguretat i l'incivisme. «Aquest govern manté una ciutat bruta i descuidad, manté problemes de botellots descontrolats i s'han fet canvis urbanístics sense el consens per part de la població», ha assegurat Carrizosa.En aquest sentit, el líder taronja ha criticat l'«immobilisme» del consistori format per ERC, Junts i la CUP i ha alertat de que «quan hi ha un grup antisistema que condiciona la política a Catalunya, perdem oportunitats, i a la província de Tarragona, grans projectes han quedat arxivats pels grups d'esquerra radical o antisistema». Pel president de Cs a Catalunya, el fet de «que el govern actual governi en minoria ens està dient que el canvi és possible» i «Cs vol formar part d'aquest canvi».