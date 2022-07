Les visites guiades a Tarragona tornen a comptar amb turistes d'altres continents

Les empreses anuncien la recuperació del públic nord-americà i la gran presència del nacional

Actualitzada 03/07/2022 a les 21:22

Els turistes intercontinentals han tornat a Tarragona després de dos anys de restriccions arran de la pandèmia de covid-19. Un dels gremis que s'està beneficiant de la situació és el dels guies turístics. Tal com assenyalen les empreses tarragonines Itinere Turisme & Cultura i Argos Tarragona, han arribat de nou els clients de més enllà de l'oceà Atlàntic.

«Hem tornat a rebre visitants del continent americà», explica el gerent d'Itinere, Xavier Mejuto, qui assegura que la demanda s'aproxima a la d'abans de la pandèmia. Tanmateix, assenyala que «el client asiàtic encara no s'ha recuperat. Abans en rebíem molts més». D'altra banda, l'any passat ja es va aproximar al volum prepandèmic quant al turisme nacional i, en menor mesura, a l'europeu. «Avui dia els catalans i espanyols suposen més de la meitat dels usuaris», expressa Mejuto.

Itinere, amb un equip de set guies, ofereix rutes guiades a diferents indrets del territori, com Tarragona o Reus, però el tour més demandat és Tarragona romana Patrimoni Mundial, el qual comença a les 11 hores els caps de setmana i té una durada d'unes dues hores. «A la gent li agrada molt descobrir el Circ romà», explica el gerent. La companyia fa tant visites privades a grups d'amics i famílies com visites compartides amb grups més grans formats per diferents persones que s'apunten prèviament a l'activitat. Mejuto comenta que «Tarragona continua sent una destinació cultural», motiu pel qual treballen durant tot l'any i no només a l'estiu.

Al seu torn, el gerent i copropietari d'Argos Tarragona, Paco Tovar, manifesta que «a poc a poc es va recuperant la normalitat, però mantenint certes precaucions». Arran de la vacunació, Argos ha pogut recuperar el públic europeu, sobretot el francès, i el nord-americà.

D'altra banda, comenta que, en relació al client anglosaxó, «el Brexit ha afectat més que el virus perquè no tenen la mateixa agilitat per viatjar». Argos realitza visites guiades, per a grups, estudiants i particulars, arreu de la província, a Reus, Tarragona, Santes Creus, Altafulla, la comarca del Priorat o el Delta de l'Ebre, entre altres. «Les rutes estan relacionades amb la demanda, no ens tanquem portes», expressa Tovar. Respecte a la quantitat de clients, assegura que «va fluctuant». Els grups poden ser tant de vuit persones com de 30. «La mitjana de persones per visita està entre 15 i 20».