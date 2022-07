La URV, setena de Catalunya i quaranta-cinquena d'Espanya en el rànquing de transparència

La UPF se situa com a primera universitat de Catalunya i dotzena d'Espanya en el rànquing

Actualitzada 04/07/2022 a les 18:47

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) se situa com a primera universitat de Catalunya i dotzena d'Espanya en el rànquing de transparència. Es tracta d'una llista elaborada per DYNTRA, una plataforma col·laborativa al món que treballa en el mesurament i gestió del govern obert a les organitzacions i per a la societat civil.

Així, la UPF es col·loca al capdavant del rànquing, complint un total de 126 indicadors de 169, xifra que representa un 74,5% de compliment. Encara en l'àmbit català, la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es posicionen entre els vint primers llocs, amb un compliment dels indicadors superiors al 60%.