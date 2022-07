La plaça del Serrallo, de gom a gom de públic per la sardinada solidària

Recapten 4.000 euros per als usuaris del centre de paràlisi cerebral La Muntanyeta, després de dos anys de no poder fer-ho

Actualitzada 03/07/2022 a les 21:03

La plaça del Pòsit del Serrallo es va omplir ahir a migdia de gom a gom per dur a terme la sardinada solidària a favor del Centre de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, de Tarragona. Aquest ha estat el primer cop que ho han pogut fer en dos anys, ja que les sardinades han estat interrompudes a causa de la pandèmia. Tot i això, el barri mariner compta amb una llarga tradició de fer-les, que suma ben bé dotze anys.

El president de l'Associació del Peix Blau de Tarragona, Agustí Rillo, Agustinet, va remarcar que aquesta no és l'única sardinada benèfica que patrocina l'entitat, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors i l'Associació de Veïns. D'aquesta manera, al llarg de l'any, també organitzen actes en favor de la Lliga contra el càncer, contra l'esclerosi múltiple, o participen a la Marató de TV3.

Rillo xifrava en uns dos-cents quilos de sardina els que es van repartir durant la festa, els suficients per fer racions per a prop de 650 persones. Tenint en compte aquestes dades, es van recaptar al voltant de 4.000 euros destinats a La Muntanyeta.

«És un èxit», comentava el president. Tenim el costum de preveure cada any més menjar, i cada any ens en sortim. La participació va en augment», explicava.

Rillo no va voler passar per alt les dificultats que pateix el sector actualment, perquè «ara estem en una època on de sardina no se'n troba gaire. Per això la vam anar a buscar ara fa tres dies, i la vam desar a la cambra frigorífica. Avui l'hem tret com si estigués acabada de pescar. Això de la sardina no és tan fàcil com sembla», deia.

Aclaria, també, que si no n'haguessin trobat aquí «haurÍem anat a buscar la sardina a unes altres platges, però, és clar, no seria el mateix, no seria sardina de Tarragona». Per a Rillo, el millor de la producció local consisteix en la qualitat característica d'aquesta mena de peix, que dona fama al litoral de la ciutat.

L'activitat també va comptar amb el suport de Damm i Vermut Yzaguirre, i durant la festa s'ha pogut gaudir de l'actuació musical del DJ Abadia. Aquest era l'últim acte del programa festiu de Sant Pere, patró del Serrallo.

Xarxa Sanitària

Els guanys, com s'ha anunciat, serviran per reforçar la situació fianacera del Centre de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta. Aquesta fundació és una entitat sense ànim de lucre adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla que atén i vetlla per les persones amb paràlisi cerebral. Gestiona tres serveis, una escola d'educació especial, un centre ocupacional i una residència, i dona cobertura a més de 100 persones amb pluridiscapacitat. Les instal·lacions consten de tres branques: l'Escola d'Educació Especial La Muntanyeta, el Taller Ocupacional Gresol i la Residència Trèvol. L'objectiu és l'assistència, educació, protecció i recuperació de persones afectades de paràlisi cerebral o situacions similars.

L'entitat es dedica a l'atenció dels pacients amb necessitats especials, i treballen amb l'objectiu de potenciar al màxim el seu desenvolupament. També, través d'una atenció diürna, treballen amb la finalitat d'aconseguir la màxima autonomia i integració social de cadascuna de les persones. Els usuaris del centre realitzen teràpies i activitats que tenen com a objectiu principal millorar la seva qualitat de vida.