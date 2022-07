Fotocommunity tria Tarragona per reprendre les seves trobades

Tarragona, ha estat la seu d'una reunió de fotògrafs, que han escollit la ciutat per a fer la primera trobada després de la pandèmia

Fotocommunity és una Comunitat de fotògrafs aficionats, on, a més de publicar fotografies, es comparteixen coneixements, comentaris i crítiques de les fotos exposades. Durant tres dies, Tarragona ha comptat amb la visita de 35 assistents provinents de diverses Comunitats de l'Estat, Catalunya, Andalusia, Madrid, País Basc, i d'altres països de la Unió Europea. Fotocomunity, té la seu principal a Alemanya.

De divendres 1 al diumenge 3, s'han organitzat tot un seguit d'activitats, on s'ha considerat tant l'aspecte fotogràfic, com el cultural. Visites guiades de Tarragona, nocturnes i diürnes. Passejades pel Serrallo i Port. Passeig en la Golondrina. El dissabte van visitar el Delta, amb un guia amb experiència fotogràfica, per captar en poques hores l'essència d'aquesta zona. Per acabar diumenge es va realitzar la visita dels principals monuments romans de la ciutat i la Catedral.